30. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 4 Tage - Abobonus
34-Zoll-Curved-Monitor: Philips 346P1CRH für 329 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 100 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den 34-Zoll-Curved-Monitor: Philips 346P1CRH für bloss 329 Franken bestellen.
34-Zoll-Curved-Monitor: Philips 346P1CRH
Möchten Sie einen Monitor, der nicht nur anzeigt, sondern auch verbindet? Dieser 34-Zoll-Ultrawide-Monitor mit sanfter Krümmung ist Ihr neuer Arbeitsplatz, Entertainment-Center und Docking-Station in einem. Die UWQHD-Auflösung (3440 x 1440) bietet Ihnen ausreichend Platz, um mehrere Fenster nebeneinander zu öffnen, ohne ständig hin- und herwechseln zu müssen.
Merkmale
- 34-Zoll-Curved-Display mit 3440 × 1440 Pixeln (UWQHD)
- Integrierte Lautsprecher und Pop-Up-Webcam mit Windows Hello
- USB-Hub und KVM-Switch für erweiterte Konnektivität
- Drehung, Neigung und Höheneinstellung dank Ergo-Standfuss möglich
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 26. September – 5. Oktober 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 329.– statt 429.– Franken
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