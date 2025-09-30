34-Zoll-Curved-Monitor: Philips 346P1CRH für 329 Franken

34-Zoll-Curved-Monitor: Philips 346P1CRH

Möchten Sie einen Monitor, der nicht nur anzeigt, sondern auch verbindet? Dieser 34-Zoll-Ultrawide-Monitor mit sanfter Krümmung ist Ihr neuer Arbeitsplatz, Entertainment-Center und Docking-Station in einem. Die UWQHD-Auflösung (3440 x 1440) bietet Ihnen ausreichend Platz, um mehrere Fenster nebeneinander zu öffnen, ohne ständig hin- und herwechseln zu müssen.

Merkmale

34-Zoll-Curved-Display mit 3440 × 1440 Pixeln (UWQHD)

Integrierte Lautsprecher und Pop-Up-Webcam mit Windows Hello

USB-Hub und KVM-Switch für erweiterte Konnektivität

Drehung, Neigung und Höheneinstellung dank Ergo-Standfuss möglich

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 26. September – 5. Oktober 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 329.– statt 429.– Franken

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