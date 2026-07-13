Kommando Cyber nimmt an an Cyber-Verteidigungsübung CYBER FLAG 26 in den USA teil

Die vom United States Cyber Command (USCYBERCOM) geleitete Übung zählt zu den weltweit bedeutendsten Cyberverteidigungs-Trainings und bringt Partnernationen zusammen, um gemeinsam auf realistische und komplexe Cyberbedrohungen zu reagieren.

Die Übung Cyber Flag 26 findet vom 13. bis 31. Juli 2026 in Suffolk, Virginia (USA) statt. Ziel ist es, die Fähigkeiten der teilnehmenden Nationen zur Erkennung, Analyse und Abwehr fortgeschrittener Cyberangriffe zu stärken. Dabei trainieren die Teilnehmenden in einer realitätsnah simulierten, gross angelegten Netzwerkumgebung. Die Schweiz bildet mit Belgien ein gemeinsames Blue Team. Darüber hinaus leisten Schweizer Spezialistinnen und Spezialisten Beiträge in weiteren Funktionen innerhalb der Übung.

Die Schweizer Delegation setzt sich aus Cyberverteidigungsspezialistinnen und -spezialisten des Kommando Cyber (Kdo Cy) zusammen. Sie arbeiten eng mit internationalen Partnern zusammen, um komplexe Netzwerkumgebungen zu schützen und die Zusammenarbeit im Cyberraum zu vertiefen. Im Mittelpunkt der Übung stehen defensive Cyberoperationen. Das Szenario umfasst unter anderem den Schutz kritischer Infrastrukturen, die Verteidigung von Unternehmensnetzwerken sowie die Zusammenführung und Auswertung von Lage- und Nachrichtendienstinformationen.

Stärkung der internationalen Zusammenarbeit

Die Schweizer Armee nimmt zum ersten Mal an dieser jährlich stattfindenden Übung teil. Damit stärkt sie die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Cyberverteidigung, der Weiterentwicklung der eigenen defensiven Fähigkeiten und baut die Fähigkeit im Bereich des Einsatzes mobiler Cybermittel aus.