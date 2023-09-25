iPhone: Notizen mit OCR

Die Notizen-Anwendung unter iOS und iPadOS kommt mit einem rasanten OCR-Scanner. Das heisst: Wenn Sie damit ein Schriftstück erfassen, wird dieses nicht als Bild gespeichert, sondern in editierbaren Text umgewandelt, den Sie direkt weiterbearbeiten oder in eine andere App kopieren.

Erstellen Sie dazu eine neue Notiz. Tippen Sie am unteren Ende auf das Kamera-Symbol und anschliessend auf Text scannen. (1) Führen Sie die Kamera über das Dokument. Der Text wird bereits erkannt und umgesetzt, noch während die Suche nach dem richtigen Ausschnitt andauert. Wenn Sie mit dem Ausschnitt zufrieden sind, tippen Sie auf die Schaltfläche Einfügen, (2) damit das Dokument als regulärer Text gespeichert wird: