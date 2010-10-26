50 Gratis-Fonts für Windows

Die Anzahl an Schriftarten im Netz ist riesig. Wir stellen Ihnen 50 der besten Gratis-Fonts vor, die derzeit für Windows erhältlich sind. Dabei handelt es sich um Truetype-Schriftarten, die Sie ganz einfach installieren können. Die meisten Schriften laden Sie im Form einer platzsparenden Zip-Datei herunter, die eine oder mehrere Dateien mit der Endung .ttf (TrueType-Schriftartendatei).

Auf jeder der folgenden Seiten finden Sie ein Schriftbeispiel sowie den passenden Download-Link. Um die gewünschte Schriftart zu installieren, müssen Sie die Zip-Datei entpacken und mit der rechten Maustaste auf die ttf-Datei klicken. Anschliessend wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Installieren aus. Windows installiert nun automatisch die Schriftart und kopiert sie in den Ordner Windows\Fonts.

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