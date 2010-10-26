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PCtipp Redaktion
26. Okt 2010
Lesedauer 3 Min.

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50 Gratis-Fonts für Windows

Sie haben genug von Arial und Co.? Diese 50 Schriften bringen Abwechslung in den Windows-Alltag. Lernen Sie besondere Fonts wie die Disney-Schrift kennen.
© Quelle: PCtipp.ch

Die Anzahl an Schriftarten im Netz ist riesig. Wir stellen Ihnen 50 der besten Gratis-Fonts vor, die derzeit für Windows erhältlich sind. Dabei handelt es sich um Truetype-Schriftarten, die Sie ganz einfach installieren können. Die meisten Schriften laden Sie im Form einer platzsparenden Zip-Datei herunter, die eine oder mehrere Dateien mit der Endung .ttf (TrueType-Schriftartendatei).

Auf jeder der folgenden Seiten finden Sie ein Schriftbeispiel sowie den passenden Download-Link. Um die gewünschte Schriftart zu installieren, müssen Sie die Zip-Datei entpacken und mit der rechten Maustaste auf die ttf-Datei klicken. Anschliessend wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Installieren aus. Windows installiert nun automatisch die Schriftart und kopiert sie in den Ordner Windows\Fonts.

Download: A BITE

© Quelle: PCtipp.ch

Download: A BITE

Download: A Charming Font

© Quelle: PCtipp.ch

Download: A Charming Font

Download: Acid Label

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Acid Label

Download: Adine Kirnberg

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Adine Kirnberg

Download: Airstream

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Airstream

Download: Alba

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Alba

Download: Amaze

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Amaze

Download: Ascent 2 Stardom

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Ascent 2 Stardom

Download: Ballpark Weiner

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Ballpark Weiner

Download: Barber Shop

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Barber Shop

Download: Beyond Wonderland

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Beyond Wonderland

Download: Birdman

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Birdman

Download: Black Oak

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Black Oak

Download: Bleeding Cowboys

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Bleeding Cowboys

Download: Blomster

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Blomster

Download: Cheap Stealer

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Cheap Stealer

Download: ChopinScript

© Quelle: PCtipp.ch

Download: ChopinScript

Download: Comfortaa

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Comfortaa

Download: Digs My Hart

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Digs My Hart

Download: Dirty And Classic

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Dirty And Classic

Download: Fabulous 50s

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Download: Fabulous 50s

Download: Fairydust

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Download: Fairydust

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Download: A Bite

Download: Abusive Pencil

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Download: Abusive Pencil

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Download: Alba

Download: Amsterdam Graffiti

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Download: Ank

© Quelle: PCtipp.ch

Download: Ank

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