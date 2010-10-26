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50 Gratis-Fonts für Windows
Die Anzahl an Schriftarten im Netz ist riesig. Wir stellen Ihnen 50 der besten Gratis-Fonts vor, die derzeit für Windows erhältlich sind. Dabei handelt es sich um Truetype-Schriftarten, die Sie ganz einfach installieren können. Die meisten Schriften laden Sie im Form einer platzsparenden Zip-Datei herunter, die eine oder mehrere Dateien mit der Endung .ttf (TrueType-Schriftartendatei).
Auf jeder der folgenden Seiten finden Sie ein Schriftbeispiel sowie den passenden Download-Link. Um die gewünschte Schriftart zu installieren, müssen Sie die Zip-Datei entpacken und mit der rechten Maustaste auf die ttf-Datei klicken. Anschliessend wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Installieren aus. Windows installiert nun automatisch die Schriftart und kopiert sie in den Ordner Windows\Fonts.
Download: A BITE
Download: A Charming Font
Download: Acid Label
Download: Adine Kirnberg
Download: Airstream
Download: Alba
Download: Amaze
Download: Ascent 2 Stardom
Download: Ballpark Weiner
Download: Barber Shop
Download: Beyond Wonderland
Download: Birdman
Download: Black Oak
Download: Bleeding Cowboys
Download: Blomster
Download: Cheap Stealer
Download: ChopinScript
Download: Comfortaa
Download: Digs My Hart
Download: Dirty And Classic
Download: Fabulous 50s
Download: Fairydust
Download: Frakturika
Download: GingaDownload: Ginga
Download: Green Piloww
Download: Hard Rock
Download: Jellyka Castles Queen
Download: Jellyka Castles Queen
Download: Joyful Juliana
Download: Killed DJ
Download: Laundromat 1967
Download: Mailart
Download: Marcelle
Download: Mutlu Ornamental
Download: Olympiques
Download: Panhead
Download: Que FONTita!
Download: Saginaw
Download: Scriptina Font
Download: The King & Queen
Download: The Last Soundtrack
Download: Trashco
Download: University-Roman-Normal
Download: University-Roman-Normal
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