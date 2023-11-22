Black-Friday-Check
Aktion 10: Multifunktionsgerät Espon Ecotank ET-3850
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (!!). Das entspricht einem Rabatt von 25 Franken respektive 39 Prozent. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 27. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.melectronics.ch
Wann: ab sofort, solange Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Epson EcoTank ET-3850 für Fr. 249.90 (Cash-Back-Aktion von Fr. 30.- bereits abgezogen). Das kompakt gebaute 4-in-1-Gerät (38 × 35 × 23 cm, B × T × H) ist Drucker, Scanner und Kopierer, ein integriertes Faxgerät fehlt. Das Modell ist dennoch sehr gut fürs gehobene Homeoffice aufgestellt: Die automatische Duplexeinheit für den Druck doppelseitiger Dokumente (also mit bedruckter Vorder- und Rückseite) ist genauso vorhanden wie die ADF-Einheit, welche insgesamt 30 Blatt aufnehmen kann. Komplettiert wird die Ausstattung mit einem LAN- und rückseitigen USB-Port. Um auch kabellos mit dem MFG zu arbeiten, hat Hersteller Epson zusätzlich WLAN verbaut. Autark bedienen lässt sich der EcoTank ET-3850 mit seinem farbigen, 6,1 cm grossen Farb-LC-Display und Softbuttons, die rechts vom Bildschirm liegen. Wer den Drucker über sein Smartphone in Betrieb nehmen will, kann dies genauso elegant per Smart-Panel-App des Herstellers erledigen. Nach der Installation lässt sich dann per Handy drucken oder auch scannen. Zum Tintenverbrauch: Der Hersteller liefert zum Gerät schwarze und farbige Tinten, mit denen sich insgesamt 14’000 schwarzweisse respektive 5’200 farbige A4-Seiten drucken lassen. Das entspricht einem Seitenpreis von ca. 0,2 Rappen für eine schwarzweisse A4-Seite. Für die entsprechende farbige Seite werden genauso tiefpreisverdächtige 0,4 Rappen fällig. Supergünstig.
Kurzfazit: Epsons EcoTank ET-3850 ist ein Tinten-Multifunktionsgerät, welches sehr preiswert druckt. Und mit dem Black-Friday-Preis von Melectronics und Cash-Back-Aktion von Epson lässt sich sogar gleich doppelt sparen. So wird das Gerät noch günstiger in der Anschaffung. Das MFG bietet einen präzisen Office-Druck, unglaublich tiefe Verbrauchskosten sowie eine gelungene (Rest-)Ausstattung.
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