Aktion 11: Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max

Wo: www.brack.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max für Fr. 959.-. Das Apple-Modell, so wie es Brack.ch verkauft, ist eine starke Preis-Leistungs-iPhone-5G-Variante. Die iPhone-Serie ist das erste Apple-Smartphone mit einem Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität, so der Hersteller. Die Diagonale beträgt 6,7 Zoll, die Speicherkapazität 256 Gigabytes. Schön. Als Rechenzentrale arbeitet der A17-Pro-Bionic-Chip. Vorne gibts eine 12 Mpx grosse Selfie-Cam, hinten sind je ein Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Tele-Objektiv als Triple-Cam-Lösung verbaut. Besonders Eindruck hinterlassen dürfte das XDR-Display (Super Retina, OLED). Es ist sehr hell, bietet eine Wiederholrate von 120 Hertz und kommt auf eine Pixeldichte von 460 ppi. Anschlussseitig gibts beim 15-Pro Max-Modell den neuen USB-Port; Bluetooth und Wi-Fi-6 sorgen dafür, dass das iPhone auch per Funk Verbindung zum Netzwerk aufnimmt. Da das Modell der IP68-Spezifikation unterliegt, ist es wasserfest und kann sogar maximal 30 Minuten in einer Wassertiefe (nur Süsswasser!) von bis zu 6 Metern untergetaucht werden.

Kurzfazit: Apples iPhones 15 Pro Max ist für den Black-Friday-Brack-Preis eine Versuchung. Vor allem auch, wenn man die Funktionen, das Design vergleicht und sich auf den langjährigen Support des iOS-Betriebssystems seitens Apple verlassen darf.