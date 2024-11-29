Black-Friday-Check
Aktion 11: Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (statt 75 Franken!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 29. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: www.brack.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Smartphone Apple iPhone 15 Pro Max für Fr. 959.-. Das Apple-Modell, so wie es Brack.ch verkauft, ist eine starke Preis-Leistungs-iPhone-5G-Variante. Die iPhone-Serie ist das erste Apple-Smartphone mit einem Design aus Titan in Raumfahrt-Qualität, so der Hersteller. Die Diagonale beträgt 6,7 Zoll, die Speicherkapazität 256 Gigabytes. Schön. Als Rechenzentrale arbeitet der A17-Pro-Bionic-Chip. Vorne gibts eine 12 Mpx grosse Selfie-Cam, hinten sind je ein Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Tele-Objektiv als Triple-Cam-Lösung verbaut. Besonders Eindruck hinterlassen dürfte das XDR-Display (Super Retina, OLED). Es ist sehr hell, bietet eine Wiederholrate von 120 Hertz und kommt auf eine Pixeldichte von 460 ppi. Anschlussseitig gibts beim 15-Pro Max-Modell den neuen USB-Port; Bluetooth und Wi-Fi-6 sorgen dafür, dass das iPhone auch per Funk Verbindung zum Netzwerk aufnimmt. Da das Modell der IP68-Spezifikation unterliegt, ist es wasserfest und kann sogar maximal 30 Minuten in einer Wassertiefe (nur Süsswasser!) von bis zu 6 Metern untergetaucht werden.
Kurzfazit: Apples iPhones 15 Pro Max ist für den Black-Friday-Brack-Preis eine Versuchung. Vor allem auch, wenn man die Funktionen, das Design vergleicht und sich auf den langjährigen Support des iOS-Betriebssystems seitens Apple verlassen darf.
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