Black-Friday-Check
Aktion 13: In-Ear-Kopfhörer Apple AirPod 4 (ANC)
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.interdiscount.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: In-Ear-Kopfhörer Apple AirPods 4 (ANC) für Fr. 139.95. Bei den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung handelt es sich um Earbuds mit einer offenen Bauform: Die Stöpsel liegen also locker in den Ohren. So liegen sie kaum auf und stören selbst nach Stunden nicht. Dabei zählt einzig die Ohrmuschel, da die AirPods 4 nicht bis zum Gehörgang vordringen. Trotz ihrer offenen Form bietet diese Ausführung der AirPods 4 «ANC» (steht für «Aktive Geräuschunterdrückung»). Bei normalem Strassenlärm, Stimmen oder geschäftigem Treiben überzeugen die AirPods 4 mit einer hervorragenden Dämpfung. Bei der Steuerung wurde kräftig bei den AirPods Pro abgekupfert. Die neuen, verkürzten Stile reagieren auf Drücken und auf Streichgesten, um Anrufe anzunehmen, Songs zu überspringen oder die Lautstärke zu regeln. Neu ist die Möglichkeit, Anrufe anzunehmen oder abzulehnen, indem einfach genickt oder der Kopf leicht geschüttelt wird. Hier gehts zum «Ausprobiert»-Test.
Kurzfazit: Apples AirPods 4 (ANC) sind eine günstige Wahl für In-Ear-Kopfhörer. Der Black-Friday-Preis macht sie noch ein Stück attraktiver.
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