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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 13: In-Ear-Kopfhörer Apple AirPod 4 (ANC)

Interdiscount bietet die In-Ear-Kopfhörer Apple AirPod 4 (ANC) für Fr. 139.95 an.
© (Quelle: PCtipp)

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Apples In-Ear-Kopfhörer AirPods 4 (ANC) gibt es für Fr. 139.95

 © Quelle: Apple

Wo: unter www.interdiscount.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: In-Ear-Kopfhörer Apple AirPods 4 (ANC) für Fr. 139.95. Bei den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung handelt es sich um Earbuds mit einer offenen Bauform: Die Stöpsel liegen also locker in den Ohren. So liegen sie kaum auf und stören selbst nach Stunden nicht. Dabei zählt einzig die Ohrmuschel, da die AirPods 4 nicht bis zum Gehörgang vordringen. Trotz ihrer offenen Form bietet diese Ausführung der AirPods 4 «ANC» (steht für «Aktive Geräuschunterdrückung»). Bei normalem Strassenlärm, Stimmen oder geschäftigem Treiben überzeugen die AirPods 4 mit einer hervorragenden Dämpfung. Bei der Steuerung wurde kräftig bei den AirPods Pro abgekupfert. Die neuen, verkürzten Stile reagieren auf Drücken und auf Streichgesten, um Anrufe anzunehmen, Songs zu überspringen oder die Lautstärke zu regeln. Neu ist die Möglichkeit, Anrufe anzunehmen oder abzulehnen, indem einfach genickt oder der Kopf leicht geschüttelt wird. Hier gehts zum «Ausprobiert»-Test.

Kurzfazit: Apples AirPods 4 (ANC) sind eine günstige Wahl für In-Ear-Kopfhörer. Der Black-Friday-Preis macht sie noch ein Stück attraktiver. 

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Black Friday Flyer-Check Hardware Apple
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