Black-Friday-Check
Aktion 2: Nothing Phone (3a)
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.digitec.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Smartphone Nothing Phone (3a) für Fr. 249.-. Das Nothing Phone (3a) ist ein Spitzen-Mittelkasse-Handy. Für nur 249 Franken gibt es viele Highlights wie einen Zweifach-Zoom, 120-Hz-Bildfrequenz, ein tolles Design und einen ordentlichen Prozessor. Tipp: Wer bereit ist, 60 Franken mehr in die Hand zu nehmen, bekommt mit dem (3a) Pro zusätzlich eSIM-Funktionalität und einen grösseren Zoombereich. Hier gehts zum Test der beiden Nothing- Smartphones.
Kurzfazit: Das Digitec-Black-Friday-Angebot für die Nothing-Phone-Handys macht richtig Laune. Der Tiefpreis passt. Wir heben den Daumen für das Black-Friday-Angebot.
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