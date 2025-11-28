Aktion 2: Nothing Phone (3a)

Wo: unter www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Smartphone Nothing Phone (3a) für Fr. 249.-. Das Nothing Phone (3a) ist ein Spitzen-Mittelkasse-Handy. Für nur 249 Franken gibt es viele Highlights wie einen Zweifach-Zoom, 120-Hz-Bildfrequenz, ein tolles Design und einen ordentlichen Prozessor. Tipp: Wer bereit ist, 60 Franken mehr in die Hand zu nehmen, bekommt mit dem (3a) Pro zusätzlich eSIM-Funktionalität und einen grösseren Zoombereich. Hier gehts zum Test der beiden Nothing- Smartphones.

Kurzfazit: Das Digitec-Black-Friday-Angebot für die Nothing-Phone-Handys macht richtig Laune. Der Tiefpreis passt. Wir heben den Daumen für das Black-Friday-Angebot.