Black-Friday-Check
Aktion 21: Gaming-PC Medion Erazer Recon P40
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.brack.ch
Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht
Black-Friday-Check: Gaming-PC Medion Recon P40 für Fr. 799.-. Beim Gaming-Einsteiger-PC ist fürs Tempo der Core-i5-14400-Prozessor, insgesamt 16 GB an Arbeitsspeicher sowie eine 1024 GB grosse SSD verantwortlich. Das ist nicht üppig viel. Bedenkt man aber den Black-Friday-Preis, ist das durchaus zu verschmerzen. Zudem kann ja auch noch (preisgünstig) Speicher aufgestockt werden, falls Bedarf besteht. Um Spiele bis Full-HD Gamer-tauglich (also mit 60 Bildern pro Sekunde oder höher) zu beschleunigen und auch realitätsnahe Detailtiefen zu ermöglichen, hat Medion eine Grafikkarte vom Typ GeForce RTX5060 mit 8 GB an eigenem Video-RAM in den Tower mit Spicksichtfenster verbaut. Um USB-Peripherie anzudocken, sind insgesamt vier USB-3.2-Ports sowie eine USB-C-Variante integriert.
Kurzfazit: Medions Erazer Recon P40 ist ein Gaming-PC für Sparfüchse, und vor allem für Einsteiger eine spannende Kiste. Der Brack-Spagat aus Tempo, Ausstattung, Ergonomie und Black-Friday-Preis geht voll auf.
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