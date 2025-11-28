Aktion 21: Gaming-PC Medion Erazer Recon P40

Wo: unter www.brack.ch

Wann: ab sofort, solange der Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Gaming-PC Medion Recon P40 für Fr. 799.-. Beim Gaming-Einsteiger-PC ist fürs Tempo der Core-i5-14400-Prozessor, insgesamt 16 GB an Arbeitsspeicher sowie eine 1024 GB grosse SSD verantwortlich. Das ist nicht üppig viel. Bedenkt man aber den Black-Friday-Preis, ist das durchaus zu verschmerzen. Zudem kann ja auch noch (preisgünstig) Speicher aufgestockt werden, falls Bedarf besteht. Um Spiele bis Full-HD Gamer-tauglich (also mit 60 Bildern pro Sekunde oder höher) zu beschleunigen und auch realitätsnahe Detailtiefen zu ermöglichen, hat Medion eine Grafikkarte vom Typ GeForce RTX5060 mit 8 GB an eigenem Video-RAM in den Tower mit Spicksichtfenster verbaut. Um USB-Peripherie anzudocken, sind insgesamt vier USB-3.2-Ports sowie eine USB-C-Variante integriert.

Kurzfazit: Medions Erazer Recon P40 ist ein Gaming-PC für Sparfüchse, und vor allem für Einsteiger eine spannende Kiste. Der Brack-Spagat aus Tempo, Ausstattung, Ergonomie und Black-Friday-Preis geht voll auf.