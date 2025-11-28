Aktion 24: All-IP-Anbieter Quickline

Wo: unter www.quickline.ch

Wann: ab sofort, bis zum 1. Dezember

Black-Friday-Check: Quickline-«Black-Deals». Unter «Black Deals» gibts von Quickline spezielle Aktionen, die stark vergünstigte Angebote für Internet, TV und Mobile umfassen. Aktuelle Angebote beinhalten beispielsweise das «Mobile L»-Abo für Fr. 9.-/Monat für 2 Jahre oder Internet- und TV-Abos für Fr. 59.-/Monat, bei denen Kunden sogar noch ein kostenloses Aktionsgerät wie einen Samsung-TV oder einen Saugroboter erhalten können. Ebenso zum befristeten Angebot gehört eine «supperschnelle» Internet-Speed-Aktion für zwei Jahre zum Black-Deals-Preis von Fr. 44.- pro Monat.

Kurzfazit: Für alle, die noch auf der Suche nach einem individuellen, und preiswerten Abo sind, das die genannten All-IP-Segmente abdeckt, können mit dem attraktiven Quickline-Angebot durchaus liebäugeln. Der aktuelle PCtipp-All-IP-Testsieger bietet dazu jede Menge Know-how.