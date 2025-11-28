Black-Friday-Check
Aktion 24: All-IP-Anbieter Quickline
Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 36 Franken (!!) statt 56 Franken. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 28. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.
Wo: unter www.quickline.ch
Wann: ab sofort, bis zum 1. Dezember
Black-Friday-Check: Quickline-«Black-Deals». Unter «Black Deals» gibts von Quickline spezielle Aktionen, die stark vergünstigte Angebote für Internet, TV und Mobile umfassen. Aktuelle Angebote beinhalten beispielsweise das «Mobile L»-Abo für Fr. 9.-/Monat für 2 Jahre oder Internet- und TV-Abos für Fr. 59.-/Monat, bei denen Kunden sogar noch ein kostenloses Aktionsgerät wie einen Samsung-TV oder einen Saugroboter erhalten können. Ebenso zum befristeten Angebot gehört eine «supperschnelle» Internet-Speed-Aktion für zwei Jahre zum Black-Deals-Preis von Fr. 44.- pro Monat.
Kurzfazit: Für alle, die noch auf der Suche nach einem individuellen, und preiswerten Abo sind, das die genannten All-IP-Segmente abdeckt, können mit dem attraktiven Quickline-Angebot durchaus liebäugeln. Der aktuelle PCtipp-All-IP-Testsieger bietet dazu jede Menge Know-how.
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