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Daniel Bader
28. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Black-Friday-Check

Aktion 5: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 RTX 5080

Digitec bietet das Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 RTX 5080 mit einem Rabatt von knapp Fr. 700.- an. Der PCtipp-Black-Friday-Check.
© (Quelle: PCtipp)

Sie wollen unabhängige Tests und künftig über Kaufberatungen aktuell informiert werden? Dann haben wir genau das richtige Black-Friday-Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein. Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft im Black-Friday-Jahres-Abo-Preis von 38 Franken (!!). Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben. Das Angebot ist nur bis einschliesslich 29. November gültig. Mit einem Abo erhalten Sie auch Zugriff auf unser PDF-Heftarchiv. Und: Sie unterstützen mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle, unabhängige Arbeit und Fortbestand.

Asus ROG Strix G18 RTX 5080: Das Gaming-Notebook gibt es mit einem Rabatt von fast Fr.700.-

 © Quelle: Asus

Wo: unter www.digitec.ch 

Wann: ab sofort, solange de Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 RTX 5080 für Fr. 2599.-. Für diese Investition bekommen Käufer einen mobilen, vor allem aber preiswerten 18 Zoll (!) grossen Gaming-Unterbau mit sogenannter WUXGA-Auflösung. Als Prozessor verbaut der Hersteller einen Intel Core Ultra 9 275HX (max. 5,4 GHz), der aktuellen zweiten KI-Generation. Der GPU steht dabei Nvidias RTX 5080 (16 GB Video-RAM) zur Seite. Beides wird luftgekühlt. Die Auflösung des LED-Backlight-Displays mit IPS-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von spielfreundlichen 144 Hz beträgt 1920 × 1200 Pixel (Seitenverhältnis: 16:10). Flankiert werden CPU und Grafikeinheit von insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie dem 1024 GB grossen SSD-Systemdatenträger. Bezüglich Anschlüssen fährt Asus dafür dick auf: Von Wi-Fi 7 über Bluetooth bis hin zu Gigabit-Ethernet, Thunderbolt, USB-C und 2 × USB 3.2 (Typ A) ist alles dabei.

Kurzfazit: ein starkes Angebot von Digitec. Das Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 RTX 5080 wendet sich an die Gamer. Punkto Black-Friday-Preis spielt es ganz weit vorne mit.

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Black Friday Flyer-Check Hardware Asus Notebooks
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