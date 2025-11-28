Aktion 5: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 RTX 5080

Wo: unter www.digitec.ch

Wann: ab sofort, solange de Vorrat reicht

Black-Friday-Check: Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 RTX 5080 für Fr. 2599.-. Für diese Investition bekommen Käufer einen mobilen, vor allem aber preiswerten 18 Zoll (!) grossen Gaming-Unterbau mit sogenannter WUXGA-Auflösung. Als Prozessor verbaut der Hersteller einen Intel Core Ultra 9 275HX (max. 5,4 GHz), der aktuellen zweiten KI-Generation. Der GPU steht dabei Nvidias RTX 5080 (16 GB Video-RAM) zur Seite. Beides wird luftgekühlt. Die Auflösung des LED-Backlight-Displays mit IPS-Technologie und einer Bildwiederholfrequenz von spielfreundlichen 144 Hz beträgt 1920 × 1200 Pixel (Seitenverhältnis: 16:10). Flankiert werden CPU und Grafikeinheit von insgesamt 32 GB an Arbeitsspeicher sowie dem 1024 GB grossen SSD-Systemdatenträger. Bezüglich Anschlüssen fährt Asus dafür dick auf: Von Wi-Fi 7 über Bluetooth bis hin zu Gigabit-Ethernet, Thunderbolt, USB-C und 2 × USB 3.2 (Typ A) ist alles dabei.

Kurzfazit: ein starkes Angebot von Digitec. Das Gaming-Notebook Asus ROG Strix G18 RTX 5080 wendet sich an die Gamer. Punkto Black-Friday-Preis spielt es ganz weit vorne mit.