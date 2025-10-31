31. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
Noch 2 Tage - Abobonus
Alarmanlage Yale Smart Alarm Starterkit XL für 199 Franken
PCtipp-Abonnenten sparen 130 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das Yale Smart Alarm Starterkit XL für bloss 199 Franken bestellen.
Alarmanlage Yale Smart Alarm Starterkit XL
Möchten Sie sicher schlafen und sorgenfrei das Haus verlassen? Dieses Alarmsystem wird Ihr stiller Wächter. Mit der Yale Home App aktivieren Sie den Alarm, wenn Sie gehen, und deaktivieren ihn bei der Rückkehr, oder wählen den Teilaktivierungsmodus, wenn Sie zu Hause sind.
Die Yale Horizon+ Technologie bietet eine stabile Verbindung mit bis zu 1 km Reichweite. Sie erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen und behalten im Aktivitätsprotokoll stets den Überblick.
Merkmale
- Steuerung und Überwachung per Yale-Home-App
- Kontrolle von bis zu vier Sicherheitsbereichen oder Objekten
- Echtzeitbenachrichtigungen bei Alarmereignissen
- Aktivitätsprotokoll zur Überwachung von Alarmereignissen
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 24. Oktober – 2. November 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 199.– statt 329– Franken
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