Alarmanlage Yale Smart Alarm Starterkit XL für 199 Franken

Alarmanlage Yale Smart Alarm Starterkit XL

Möchten Sie sicher schlafen und sorgenfrei das Haus verlassen? Dieses Alarmsystem wird Ihr stiller Wächter. Mit der Yale Home App aktivieren Sie den Alarm, wenn Sie gehen, und deaktivieren ihn bei der Rückkehr, oder wählen den Teilaktivierungsmodus, wenn Sie zu Hause sind.

Die Yale Horizon+ Technologie bietet eine stabile Verbindung mit bis zu 1 km Reichweite. Sie erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen und behalten im Aktivitätsprotokoll stets den Überblick.

Merkmale

Steuerung und Überwachung per Yale-Home-App

Kontrolle von bis zu vier Sicherheitsbereichen oder Objekten

Echtzeitbenachrichtigungen bei Alarmereignissen

Aktivitätsprotokoll zur Überwachung von Alarmereignissen

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 24. Oktober – 2. November 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 199.– statt 329– Franken

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