Alle Feiertage für Excel, Outlook, PDA und Smartphone

Auf Feiertagskalender.ch [1] finden sich alle Feiertage der Schweiz - die gesetzlich anerkannten wie auch die nicht anerkannten. Ebenfalls berücksichtigt sind die Feiertage diverser europäischer Länder. Neu stehen die ganzen Termine als gratis Dateien für Excel, Outlook, PDA und Smartphone zum Download bereit. Bislang waren sie kostenpflichtig. Laut Betreiber Peter Schütz wird die neue Dienstleistung über Werbekunden finanziert, welche den Datenexport sponsern.