Allen Cao wird neuer Huawei-CEO in der Schweiz

Der neue CEO von Huawei Technologies Switzerland leitete bis anhin verschiedene Abteilungen bei Huawei, unter anderem als Director die globalen Accounts für die Deutsche Telekom und das luxemburgische Telekommunikationsunternehmen Millicom, welches vor allem in Südamerika operiert. Allen Cao stiess 2005 als Entwicklungsingenieur zu Huawei in Peking. Danach stieg er stufenweise bis zum Sales und dann zum Account-Director auf. Er hält einen Abschluss in Communication Engineering der Xi’an University. Der bisherige CEO, Michael Yang, übernimmt neu den Chefposten als CEO von Huawei Deutschland.

Allen Cao blickt voller Tatendrang auf seine neue Aufgabe: «Huawei ist seit 18 Jahren tief in der Schweiz verwurzelt und eng mit starken Partnern und Kunden vernetzt. Wir schätzen das offene und innovative Umfeld sowie den transparenten Austausch mit den Behörden. Mit unseren bewährten und neuen smarten Technologien wollen wir künftig noch mehr zur Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit des Landes beitragen. Wir treiben technologischen Fortschritt voran, fördern Energieeffizienz und schaffen so handfeste Vorteile für Menschen, Unternehmen und Institutionen in verschiedensten Sektoren.»