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Patrick Hediger
1. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

PCtipp-Adventskalender 2024

Am 01. Dezember Ultimate Ears Miniroll gewinnen

Im Adventskalender 2024 verlost PCtipp auch dieses Jahr wieder tolle Preise. Dazu gehört der Ultimate Ears Miniroll Lautsprecher.
© (Quelle: PCtipp)
ZUM ADVENTSKALENDER

Ultimate Ears Miniroll

Das ist der tragbare Bluetooth-Lautsprecher, der für die freie Natur gemacht ist. Mit klarem, bassigem Sound, bis zu 12 Stunden Spielzeit und einem robusten, wasser-, staub- und sturzsicheren Design. Mit PartyUp kannst du eine unbegrenzte Anzahl von MINIROLL Lautsprechern synchronisieren. Mit dem einhakbaren Gurt kannst du ihn einhaken, aufhängen und überall jammen.

Erstaunlich grosser, bassiger Sound in einem kleinen, tragbaren Lautsprecher. Erlebe den knackigen, klaren Ultimate Ears-Sound, der für ordentlich Bass sorgt.

Vergiss das Ladegerät. MINIROLL bietet mit einer einzigen Ladung unglaubliche 12 Stunden Spielzeit. So kannst du deine ganztägige Playlist sorgenfrei zum Wandern, Radfahren oder sogar Campen aufstellen.

MINIROLL ist wie gemacht für die Strasse, den See und einfach für alles. Mit der Schutzart IP67 widersteht er Wasser, Staub und Stürze aus bis zu 1,2 m Höhe.

Bitte anschnallen. MINIROLL lässt sich dank des tragbaren Gurtes überall aufhängen oder anschnallen, damit du den grossartigen Sound mitnehmen kannst.

Die Kunststoffteile des MINIROLL bestehen zu mindestens 40 % ihres Gewichts aus recyceltem Kunststoff.

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