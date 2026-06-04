Amazon nennt den Termin für den nächsten Prime Day

Endlich nennt Amazon einen Termin für seinen Prime Day: Das Shopping-Event findet schon vom 23. bis 26. Juni statt und damit nicht mehr wie bisher im Juli. Anbieter und die Konkurrenz haben durch die späte Nennung wenig Zeit, zu reagieren. Schon in den Wochen davor will der Web-Riese das Einkaufsfieber mit einzelnen Angeboten anheizen.

Während der Aktion erhalten Prime-Mitglieder exklusiven Zugang zu hunderttausenden Angeboten in mehr als 35 Kategorien – von Elektronik über Bekleidung bis hin zu Küche und Haushalt oder Beauty. Sowohl Top-Marken als auch kleine und mittlere Unternehmen nehmen am Prime Day teil.

Versprochen werden unter anderem 40 Prozent Rabatt auf Amazon Basics und andere Produkte von Amazon. Ausserdem soll es bei Amazon Haul 30 Prozent Rabatt auf alle Produkte und einen kostenlosen Versand ab einem Bestellwert von 15 Euro geben.

Amazon könnte den früheren Termin strategisch nutzen, um von der Nachfrage im sogenannten «Back-to-School»-Geschäft zu profitieren. In den USA beginnen viele Familien bereits im Juni damit, Technik und Schulmaterial für das kommende Schuljahr zu kaufen. Mit frühen Rabatten auf Produkte wie Laptops, Tablets oder Schreibwaren könnte der Onlinehändler diese Zielgruppe ansprechen, bevor sie das Budget für Sommerurlaube ausgegeben wird. Zudem könnte der Juni-Termin die Einnahmen noch die Bilanz für das zweite Quartal von Amazon einfliessen lassen.

Seit dem ersten – damals wirklich noch eintägigen – Event im Jahr 2015 hat sich der Prime Day zu einem grossen Umsatztreiber entwickelt, der dem stationären Handel starke Konkurrenz macht.