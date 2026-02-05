Amazon richtig nutzen

Was sich bei der Bestellung im amerikanischen Shop nach einem guten Geschäft anhörte, kippt gerade ins Gegenteil: Der Pöstler behält das Päckchen als Pfand in seiner Hand, bis die Verzollung, die Gebühren und die Mehrwertsteuer beglichen sind. Kein Geld – kein Päckchen: Das lässt sich leicht merken.

Diese latente Bedrohung spüren viele, die im Ausland bestellen möchten – besonders dann, wenn der Inhalt des Pakets wertvoller ist als ein USB-Kabel aus Shenzhen, das den Zoll meist unbehelligt passiert. Zu den verlockendsten Einkaufstempeln im Ausland gehört amazon.de: Eine enorme Fülle an Produkten wartet nur auf ihre Entdeckung, der tiefe Euro sorgt für einen zusätzlichen Reiz.

Doch vor allem sind Produkte des täglichen Gebrauchs deutlich günstiger oder in der Schweiz gar nicht erhältlich. Die magnetischen Kabelbinder von Smart & Cool sind ein Hit und kosten knapp 16 Euro – für 20 Stück in 10 Farben. In der Schweiz konnte ich sie nicht finden, bei Amazon gibt es sie auf dieser Seite.