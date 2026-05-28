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Patrick Hediger
28. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

48 GB Arbeitsspeicher

Apple MacBook Pro 16 Zoll M4 Pro 2024 für 1959 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 500 Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv das Apple MacBook Pro 16 Zoll M4 Pro 2024 für 1959 Franken bestellen.
© Brack

Apple MacBook Pro 16« M4 Pro 2024

Sie zoomen in ein Bild, verschieben Ebenen und erwarten, dass jede Änderung sofort sichtbar ist. Mit diesem MacBook Pro fühlt sich genau das selbstverständlich an. Die hohe Grafikleistung hält auch komplexe Szenen stabil, während der grosszügige Arbeitsspeicher genügend Reserven bietet, damit Sie kreativ arbeiten können, statt auf Reaktionszeiten zu warten.

Das XDR‑Display stellt feinste Helligkeitsabstufungen und starke Kontraste dar, was insbesondere bei der Foto‑ und Videobearbeitung einen spürbaren Unterschied macht. Farben bleiben konsistent, Bewegungen wirken dank adaptiver Bildrate angenehm weich, und selbst längere Arbeitssessions bleiben für die Augen komfortabel.

Merkmale

  • 16.2» Liquid Retina XDR mit 3456 x 2234 Pixeln
  • 14‑Kern M4 Pro mit 10 Performance- und 4 Effizienz-Kernen
  • 48 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD auf PCIe-Basis
  • Bis zu 24 h Akkulaufzeit dank effizientem M4 Pro

Preis mit PCtipp-Abo: 1959.– statt 2459.– Franken

Die Aktion in Kooperation mit BRACK. ist vom 22. bis 31.5.26 gültig und solange Vorrat.

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