Apple stellt neues iPad mini mit OLED-Display und A20 Pro vor

Apple hat eine neue Generation des iPad mini vorgestellt. Das Tablet verfügt künftig über ein 8,5 Zoll grosses OLED-Display und wird vom neuen A20-Pro-Prozessor angetrieben. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Gerät dünner und leichter geworden. Erstmals bietet Apple beim iPad mini zudem einen Schutz vor Wasser und Staub nach IP67. Das Gehäuse ist 5,4 Millimeter dünn und wird in den Farben Mitternacht und Polarstern angeboten.

Zu den auffälligsten Neuerungen gehört das Super Retina XDR Display mit OLED-Technologie. Es bietet laut Apple eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.200 Nits und damit mehr als doppelt so viel wie die vorherige Generation. Die Displayränder wurden um 24 Prozent reduziert, sodass das Tablet trotz der grösseren Bildschirmdiagonale seine bisherigen kompakten Abmessungen beibehält. Optional ist das Display mit Nanotexturglas erhältlich, das Reflexionen insbesondere bei der Nutzung im Freien reduzieren soll.

Mehr Leistung für KI-Anwendungen

Im Inneren arbeitet der neue A20 Pro, den Apple in einem 2-Nanometer-Verfahren fertigt. Der Chip soll gegenüber der Vorgängergeneration eine um bis zu 60 Prozent höhere Multithread-CPU-Leistung und eine bis zu 2,7-fach höhere Grafikleistung ermöglichen. Bei KI-Anwendungen verspricht der Hersteller eine bis zu 4,5-fache Leistungssteigerung.

Die Grafikprozessor-Kerne verfügen über eigene Neural Accelerators, die insbesondere lokal ausgeführte KI-Anwendungen beschleunigen sollen. In der Variante mit 512 GB Speicher kommt zudem eine Dual 16 Core Neural Engine zum Einsatz. Damit will Apple unter anderem die Verarbeitung grösserer KI-Modelle direkt auf dem Gerät unterstützen.

Das iPad mini wird mit iPadOS 27 und der nächsten Generation von Apple Intelligence ausgeliefert. Zu den neuen Funktionen gehören erweiterte Möglichkeiten zur KI-gestützten Bildbearbeitung und die Erstellung fotorealistischer Bilder mit Image Playground. Safari erhält zudem eine Funktion, mit der sich Änderungen auf Webseiten, beispielsweise bei Preisen oder der Produktverfügbarkeit, überwachen lassen.