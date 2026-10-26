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Johann Scheuerer
26. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Norxe-Projektoren für immersive Flugsimulation bei Pilatus

Der norwegische Projektorhersteller Norxe liefert die Projektionstechnik für zwei neue Flugsimulationssysteme des Schweizer Flugzeugherstellers Pilatus Aircraft.
pilatus projektor.jpg
© fire.water.travels

Die von project: syntropy entwickelten Visual Display Systems (VDS) sind für die Flight Training Devices (FTD) des Trainingsflugzeugs PC-7 MKX bestimmt. In den Simulationskuppeln kommen jeweils fünf Norxe P60-Projektoren zum Einsatz, die ein grossflächiges, hochauflösendes Sichtfeld erzeugen.

Jedes der beiden Systeme besteht aus einer vier Meter grossen SYNJETSIM-Kuppel aus glasfaserverstärktem Kunststoff und einer Fünfkanal-Projektion mit Norxe P60 4K n-shift-Projektoren. Die Installation ermöglicht ein horizontales Sichtfeld von 220 Grad. Vertikal reicht der Sichtbereich von −42,5 bis +90 Grad. Damit sollen die Piloten während des Trainings eine möglichst realitätsnahe visuelle Umgebung erleben.

Hohe Auflösung und geringe Latenz

Die Norxe P60-Projektoren arbeiten mit Bildgenerierungstechnologie von Aechelon. Sie sind für anspruchsvolle Simulations- und Visualisierungsanwendungen ausgelegt und unterstützen laut Hersteller Bilddarstellungen mit bis zu 8K bei 240 Hz. Neben hoher Detailauflösung sind insbesondere geringe Latenzen und eine gleichmässige Bildwiedergabe über alle fünf Projektionskanäle entscheidend.

Die Projektoren nutzen die Solid-State-Lichtquellentechnologie NXL, deren Lebensdauer Norxe mit mehr als 60'000 Stunden angibt. Eine CLO-Funktion (Constant Light Output) soll über längere Betriebszeiten hinweg eine stabile Helligkeits- und Farbwiedergabe gewährleisten.

Zum Einsatz kommen ausserdem N1 Extra Wide Zoom-Objektive mit einem Projektionsverhältnis von 0,80 bis 1,25:1 bei 4K-UHD-Auflösung. Sie verfügen unter anderem über eine Scheimpflug-Verstellung sowie die Lens-Lock-Technologie zur mechanischen Fixierung der eingestellten Optik.

Automatische Kalibrierung der Projektion

Die Konzeption und Integration der beiden Visualisierungssysteme übernahm project: syntropy. Das Unternehmen mit Standorten unter anderem in Magdeburg und Berlin entwickelt massgeschneiderte Visualisierungslösungen für professionelle Simulations- und Trainingsumgebungen sowie immersive Anwendungen.

Eine automatische Kalibrierung und optische Überblendmasken sorgen dafür, dass die Bilder der fünf Projektionskanäle zu einer durchgehenden Darstellung innerhalb der Kuppel zusammengefügt werden. «Simulationsumgebungen wie diese stellen enorme Anforderungen an das visuelle System. Bildqualität, Geschwindigkeit und Konsistenz über alle Kanäle hinweg sind dabei entscheidend», erklärt Henning Kirchner, Business Development Director DACH/Benelux bei Norxe.

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