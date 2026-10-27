Swisscom gewinnt den connect Festnetztest 2026

Swisscom erzielt als Testsiegerin die höchste je gemessene Punktzahl und entscheidet die Gesamtwertung für sich. Mit der Auszeichnung «überragend» belegt Swisscom zudem den ersten Platz in der Kategorie «nationale Anbieter». Wie die Grafik zeigt, schneidet auch Sunrise überragend ab.

Swisscom gewinnt zum sechsten Mal in Folge den Breitband- und Festnetztest von connect und liegt in der Gesamtwertung mit der höchsten je gemessenen Punktzahl von 992 an der Spitze. Mit dieser Punktzahl lässt Swisscom nicht nur alle Anbieter in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und Österreich hinter sich. Weiter entscheidet Swisscom mit der Auszeichnung «überragend» die Kategorie «nationale Anbieterin» für sich.

So testet connect

Bei der Testmethodik kam auch dieses Jahr wiederum Crowdsourcing zum Einsatz. Damit werden die Leistung und Qualität bewertet, die tatsächlich bei den Kundinnen und Kunden ankommen, da die Datenbasis für die Auswertung auf Smartphones und Tablets von Kunden ermittelt wurde.

Zum Test von connect

«Es freut mich sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden das beste Internet der Schweiz anbieten» sagt Mark Düsener, CTIO Swisscom. «Das erreichen wir dank unseren gezielten Investitionen in den Glasfaserausbau und der hohen Kundenorientierung unserer Mitarbeitenden».