Apple Event: iPhone Duo und weitere Hardware vorgestellt

Es war der erste grosse Auftritt für den neuen Apple-CEO John Ternus im Apple Park in Cupertino: Er hat dort das lang erwartete iPhone Duo als erstes Foldable der Marke präsentiert. Dazu gab es beide iPhone 18-Pro-Modelle, während die Einsteigervarianten der 18er-Serie offenbar zu einem späteren Zeitpunkt kommen werden. Auch die Apple Watch 12, die Watch Ultra 4 und die AirPods 5 wurden erstmals gezeigt.

iPhone Duo

Das iPhone Duo hat ein 5,4-Zoll-Aussendisplay und einen grossen inneren Bildschirm mit 7,6 Zoll. Damit erinnert die Bauform an das Samsung Galaxy Z Fold8. Die Nanotexturbeschichtung reduziert Blendeffekte und Reflexionen. Laut Apple schafft sie eine matte Oberfläche, die sichtbare Falten minimiert und sich angenehm anfühlt.

Das Gehäuse aus Titan und Keramik ist gemäss IP68 geschützt. Es kommt in Dunkelblau und Weiss, TouchID ist in die Seitentaste integriert. Die Hardware-Ausstattung umfasst den neuen A20 Pro Prozessor, Der zweigeteilte Akku soll bis zu 24 Stunden Nutzung ermöglichen und sich per Kabel in 30 Minuten wieder auf 50 Prozent laden lassen. Auf der Rückseite gibt es eine Doppelkamera mit einer 48-Megapixel-Hauptlinse mit zweifachem optischem Zoom und und die gleiche 48-Megapixel-Ultraweitwinkellinse wie in den neuen 18-Pro-Modellen. Die 12-Megapixel-Facetime-Kamera im inneren Display ist nur bei der Verwendung sichtbar. Als erstes Apple-Smartphone in Deutschland hat es keine physische SImkarte mehr, sondern nur noch eSIM, was mehr Platz für den Akku gebracht haben soll.

iOS 27 und die eigenen Apps wurden für das besondere Display angepasst und zum Beispiel die parallele Nutzung mehrerer Apps auf dem Innendisplay ermöglichen. Auch Entwickler sollen die besonderen Fähigkeiten nutzen können, bei den Apps von Netflix und Zoom werden diese beispielsweise bereits umgesetzt. Beide Displays haben das gleiche Seitenverhältnis, sodass Inhalte für einen einheitlichen visuellen Eindruck proportional skaliert werden.

Wie erwartet ist das iPhone Duo kein Schnäppchen, wenn es am 23. Oktober auch in Deutschland in den Handel kommt: Für die 256-GB-Version werden 1999 Franken fällig, die teuerste Version mit 2 TB gibt es für 3199 Franken.