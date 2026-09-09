Brack ruft Weltreiseadapter 4Smarts NOMAD GaN 20W wegen Stromschlaggefahr zurück

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Es können Geräte der Schutzklasse I ohne den für solche Erzeugnisse zwingend notwendigen Schutzleiteranschluss ans Netz angeschlossen werden (Schutzklassenbruch). Zudem sind sämtliche ausklappbare Steckerstifte elektrisch miteinander verbunden, wodurch akute Gefahr eines Stromschlags besteht.

Welche Produkte sind betroffen?

Reiseadapter Weltweit, Universal Travel Adaptor mit USB, 4smarts, NOMAD 4S541645 / 59, 110-250V 10A 2500W, mit AC-Universal-Steckdose und GaN 20W 2C+1A, weiss, Art.Nr. 2015444

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten, den Artikel nicht mehr zu benutzen, diesen zu entsorgen und sich mit der schriftlichen Bestätigung der Entsorgung für eine Rückerstattung bei Brack.Alltron AG zu melden (E-Mail-Adresse siehe unten).

Kontakt für Konsumentinnen und Konsumenten

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten Brack kontaktieren:

E-Mail: Mail@brackalltron.ch

URL: https://www.brack.ch/rueckrufe