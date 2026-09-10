Brack.Alltron investiert in den Geschäftsbereich Physical AI

Alltron: Distribution des Marktführers Agibot

Highlight im anfänglichen Portfolio sind ausgewählte Produkte des chinesischen Herstellers AGIBOT, der im Bereich der humanoiden Roboter zu den weltweiten Marktführern gehört. «Wir freuen uns, mit AGIBOT weltweit führende Physical-AI-Innovationen auf den Schweizer Markt zu bringen. Bei der Premiere an unserer ICT-Messe CONNECT hat sich bereits gezeigt, dass die Produkte sowohl bei Channel-Partnern als auch bei Endkund:innen auf grosses Interesse stossen», so CCO Gruener. Mit der Distribution von AGIBOT in der Schweiz positioniert sich Alltron als einer der ersten Anbieter, der humanoide Robotik-Lösungen und Physical-AI-Anwendungen in breiterem Umfang für Schweizer Unternehmen zugänglich macht.

Neben den humanoiden Modellen X2 Ultra und A3 Ultra gehören unter anderem auch mehrere vierbeinige Roboter, ein Verpackungs-System und eine Reinigungslösung zum Sortiment. Neben der Distribution der Systeme will Alltron Partner und Kunden auch beim Markteintritt, bei Evaluationen sowie bei der Integration in bestehende Prozesse unterstützen. Zudem werden die Produkte auch für Geschäftskunden über Brack Business erhältlich sein.

Der Schweizer Markt hat für AGIBOT eine grosse Bedeutung: «Die Schweiz verfügt über eine Kombination aus hoher Innovationsbereitschaft, einer sehr pragmatischen Denkweise und der Offenheit gegenüber neuen Technologien, wenn diese einen echten Mehrwert schaffen. Entsprechend freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Alltron den nationalen Markt für Physical AI weiterzuentwickeln», sagt Yang Wang, Managing Director DACH bei AGIBOT. «Brack.Alltron verfügt über eine der stärksten B2B- und B2C-Plattformen sowie eines der leistungsfähigsten Partnernetzwerke der Schweiz, während AGIBOT weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich der humanoiden Robotik zählt. Durch die Bündelung dieser Stärken können wir die Einführung humanoider Roboter und von Physical-AI-Lösungen in der Schweizer Wirtschaft deutlich beschleunigen.» AGIBOT wolle in der Schweiz in Technologien, Ressourcen und das eigene Ökosystem investieren, um eng mit lokalen Kund:innen und Partnern die nächste Innovationswelle in der Schweiz voranzutreiben – ganz nach dem Firmenmotto «Intelligente Maschinen für grenzenlose Möglichkeiten».

Neben Agibot bieten Alltron und Brack Business auch den Service-Roboter BellaBot Pro sowie drei Reinigungs-Systeme für Innen und Aussen von PUDU Robotics an. Als weltweit führender Hersteller in diesem Bereich entwickelt PUDU Robotics einfach zu konfigurierende Lösungen, die Service- und Reinigungskräfte von Routineaufgaben entlasten und ihnen so mehr Zeit für anspruchsvolle Tätigkeiten verschaffen.Im Bereich Schule und Bildung bietet Brack Business zudem mit dem Modell AV1 einen Telepräsenz-Roboter des norwegischen Unternehmens No Isolation an, der Kindern und Jugendlichen auch bei längerer Krankheit oder Unfall die Teilnahme am Unterricht ermöglicht – ohne selbst sichtbar zu sein. In der Schweiz bietet Brack Business den AV1 exklusiv für Schulen, Spitäler und Gemeinden an.

Aufbau eines Physical-AI-Ökosytems für Handels- und Geschäftskunden

Das langfristige Ziel der E-Commerce-Gruppe ist es, ein ganzheitliches Ökosystem aus Herstellern, Fachhandelspartnern, Integratoren, Serviceleistungen und Anwendungs-Know-how aufzubauen. So sollen internationale Innovationen dem Schweizer Handel und der Industrie nicht nur zugänglich gemacht, sondern auch die erfolgreiche Implementierung und Anwendung unterstützt und ermöglicht werden. Entsprechend schafft Brack.Alltron neue Stellen, um die nötigen Fachkompetenzen zeitnah intern auf- und auszubauen. Ziel ist es, die Eintrittshürden für Schweizer Unternehmen zu senken und ihnen einen praxisnahen Zugang zu modernen Robotik- und Automatisierungslösungen zu ermöglichen. Dazu gehören neben der Technologie selbst auch Beratung, Schulungen, Integrationsleistungen sowie Support im laufenden Betrieb.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Auch wenn die Technologie noch jung ist, existieren bereits heute Use Cases in verschiedenen Branchen mit konkreten Mehrwerten. Intelligente Roboter übernehmen Reinigungsaufgaben in Bürogebäuden, unterstützen Logistikzentren beim Materialtransport, automatisieren wiederkehrende Tätigkeiten in der Industrie und entlasten Mitarbeitende im Kundenservice. In Forschung und Entwicklung eröffnen humanoide Roboter und autonome Systeme zudem völlig neue Möglichkeiten für Tests, Simulationen und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Dank der Verbindung von künstlicher Intelligenz, Sensorik und Robotik können diese Systeme ihre Umgebung verstehen, selbstständig Entscheidungen treffen und sich an veränderte Situationen anpassen. Unternehmen profitieren dadurch von höherer Produktivität, einer besseren Verfügbarkeit von Fachkräften für wertschöpfende Aufgaben und effizienteren Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

