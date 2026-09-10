Mehr Besucher und Aussteller: Positive Bilanz der IFA

Nach dem Ende der IFA-Tage am 8. September zieht die Messeleitung nach eigenen Aussagen eine «Rekordbilanz»: 240'000 Besucher bedeuteten 20'000 mehr als im Vorjahr und auch die Zahl der Aussteller legte auf mehr als 2'000 zu. Die 155 Länder, aus denen das Publikum kam, zeigen den internationen Charakter der Elektronikmesse.

Neben den etablierten Ausstellungsbereichen wie zum Beispiel Home Appliances, Beauty Tech & Wellbeing, Audio sowie Computing & Gaming prägten die Themen KI, Mobilität und Robotik die IFA. Auf dem Messegelände waren so viele Roboter wie nie zuvor zu sehen: von autonomen Mährobotern über smarte Haushaltsroboter bis hin zu humanoiden Robotern, die künftig Nutzer im Alltag unterstützen können. Im Rahmen von «Robots on the Runway» präsentierten humanoide Roboter und Entertainment-Roboter ihre Fähigkeiten auf der Creator Stage und interagierten mit dem Publikum. Zudem zeigte die Messe Mobilitätslösungen, von Elektroautos und vernetzten Fahrzeugen – zum Beispiel von Xiaomi – bis hin zu Flugautokonzepten. Damit bildete die Tech-Show die volle Bandbreite von Consumer Electronics, Home Appliances und Future Tech ab.

Für Handel und Industrie bot die IFA viel Raum für Austausch und zielgruppengerechte, teils neue Formate: Der IFA Retail Leaders Summit brachte über 100 hochrangige internationale Entscheider aus Handel und Industrie zusammen. Sie diskutierten etwa über die Rolle von KI im Einkaufsprozess, Omnichannel-Strategien, Fulfillment und Logistik sowie die Rolle von Marktplätzen. Die neu geschaffene Retail Innovation Zone machte zukunftsweisende Store-Konzepte, Services und Geschäftsmodelle praxisnah erlebbar.

Global Markets und Reseller Park

Der Bereich IFA Global Markets vernetzte Zulieferer aus mehr als 20 Ländern mit Einkäufern sowie Produktverantwortlichen und stärkte damit seine Position als internationale Beschaffungsplattform für Consumer Electronics, Home Appliances und Future Tech. Der Reseller Park von Global Fairs hatte 15'000 Fachbesucher und mehr als 200 Aussteller, darunter Distributoren und Hersteller. Er soll nächstes Jahr erneut wachsen und in Halle 26 umziehen.

Das Areal unter dem Funkturn war auch wieder ein zentraler Treffpunkt für Politik und Wirtschaft. Beim Eröffnungsrundgang informierten sich Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Silke Launert, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Forschung, Technik und Raumfahrt, Berlins Bürgermeister und Finanzsenator Stefan Evers in Vertretung des Regierenden Bürgermeisters von Berlin sowie Franziska Giffey, Bürgermeisterin und Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, über Produktneuheiten der Aussteller.

«Die IFA 2026 hat erneut gezeigt: Sie ist die wichtigste Plattform für die Begegnung von Industrie und Handel. Hier werden Kundenbeziehungen gefestigt, neue Kontakte geknüpft und Produkte nicht nur präsentiert, sondern unmittelbar erlebbar gemacht. Gerade in einer zunehmend digitalen Welt sind der persönliche Austausch und das direkte Produkterlebnis unersetzlich. Genau das macht die IFA zur weltweit führenden Plattform für Consumer Electronics, Home Appliances und Future Tech. Klar ist, der Fachhandel steht bei der IFA im Mittelpunkt. Deshalb investieren wir gezielt in den weiteren Ausbau unserer Angebote und Formate für nationale und internationale Händler,» sagt Carine Chardon Geschäftsführerin der GFU Consumer & Home Electronics & Markeninhabern und Gesellschafterin der IFA.

Die IFA 2027 findet vom 3. bis 7. September 2027 statt.