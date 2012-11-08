Apples neue Lightning-Schnittstelle

Als Apple mit dem Lightning-Stecker eine neue Verbindungsform ins Leben rief, waren die Kritiker sogleich zu Stelle: Natürlich wieder etwas Proprietäres, typisch Apple. Ein Port, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben … und so weiter.

Dabei verkörpert der Lightning-Stecker eine geniales Novum in der Welt der Unterhaltungselektronik und der IT: Er übermittelt Daten nicht nur schnell und digital, sondern ist vor allem symmetrisch gebaut. Es spielt keine Rolle, wie man ihn mit dem Gerät verbindet, denn ein Chip in seinem Inneren passt die Pin-Belegung dynamisch an.

Dieser Komfort ist zurzeit einzigartig. (Abgesehen vom digitalen S/PDIF-Stecker, der jedoch nur Audiosignale übertragen kann.) Und wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, will es nicht mehr anders. Mit angestrengten Augen versuchen, die längere Kante eines Mikro-USB-Steckers zu identifizieren? Das wirkt ja so was von gestrig …