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ASUS Zenbook A16: leicht, stark, ausdauernd
Ein grosses Display ist im Alltag Gold wert. Mehr Platz für Tabellen, Präsentationen, kreative Projekte, Streaming oder mehrere Fenster nebeneinander macht vieles einfacher. Doch wer viel unterwegs ist, musste dafür bisher oft Kompromisse eingehen: mehr Gewicht, weniger Akkulaufzeit oder ein klobigeres Gehäuse. Das ASUS Zenbook A16 zeigt, dass es auch anders geht. Es bringt ein 16-Zoll-Display in ein besonders leichtes Premium-Notebook, das nur 1,2 Kilogramm wiegt und dennoch auf Leistung, Ausdauer und robuste Materialien setzt.
16 Zoll sehen, 1,2 Kilogramm tragen
Das Zenbook A16 richtet sich an alle, die unterwegs mehr sehen und mehr erledigen möchten. Trotz des grossen 16-Zoll-Formats bleibt es erstaunlich mobil. Mit seinem Gewicht von nur 1,2 Kilogramm lässt es sich mühelos im Rucksack oder in der Tasche mitnehmen – ideal für Pendlerinnen, Studierende, Kreative und alle, die flexibel zwischen Büro, Homeoffice und unterwegs wechseln.
Das schlanke Gehäuse wirkt dabei nicht nur elegant, sondern ist auch funktional durchdacht. ASUS setzt beim Deckel, bei der Tastatureinfassung und beim Unterboden auf Ceraluminum™. Dieses Hightech-Material kombiniert die Leichtigkeit von Aluminium mit der Widerstandsfähigkeit keramischer Oberflächen. Es ist kratz- und stossfest, schmutzabweisend und fühlt sich angenehm hochwertig an. So bleibt das Notebook auch im mobilen Alltag länger gepflegt.
Ein Akku für lange Tage
Ein mobiles Notebook muss nicht nur leicht sein, sondern auch lange durchhalten. Das Zenbook A16 ist mit einem 70-Wh-Akku ausgestattet und erreicht bis zu 21 Stunden Offline-Videowiedergabe. Damit ist das Gerät auf lange Arbeitstage, Vorlesungen, Reisen oder Serienabende ausgelegt.
Praktisch ist auch die Ladefunktion: Fast Charging bringt den Akku in kurzer Zeit wieder auf ein brauchbares Niveau, während USB-C Easy Charge das Laden unterwegs erleichtert – etwa mit kompatiblen Netzteilen oder Powerbanks.
OLED-Bildqualität für Arbeit und Entertainment
Im Mittelpunkt steht das 16 Zoll grosse Lumina- OLED- Display. Es löst mit 3 K (2880 × 1800 Pixel) auf, nutzt das praktische 16:10-Format und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Texte erscheinen gestochen scharf, Bewegungen wirken flüssig und Fotos, Videos oder Designs profitieren von kräftigen Farben und tiefem Schwarz.
Mit 100 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung eignet sich das Display auch für Nutzerinnen und Nutzer, die Wert auf präzise Farben legen. Die Spitzenhelligkeit von bis zu 1100 Nits sorgt dafür, dass Inhalte auch in hellen Umgebungen gut erkennbar bleiben. Dazu kommt ein 90-Prozent-Screen-to-Body-Verhältnis, das den grossen Bildschirm modern und randarm wirken lässt.
Power für Multitasking und KI
Im Inneren arbeitet der Snapdragon-Prozessor X2 Elite Extreme, der das Zenbook A16 zu einem Copilot+ PC macht. Die Plattform ist auf hohe Effizienz und starke KI-Leistung ausgelegt. Die integrierte NPU beschleunigt lokale KI-Funktionen, während CPU und Grafik für anspruchsvolle Workloads, Multitasking und kreative Anwendungen bereitstehen.
In Kombination mit bis zu 48 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und einer schnellen PCIe-M.2-SSD mit 1 TB bietet das Zenbook A16 viel Reserven für den Alltag: grosse Dokumente, mehrere Browserfenster, Videocalls, Bildbearbeitung und KI-gestützte Funktionen lassen sich flüssig nutzen. Die ausgeklügelte Kühlung unterstützt eine stabile Performance und bleibt bei leichten Aufgaben angenehm leise.
Klang, Kamera und Komfort für den Alltag
Für Videocalls und Medienkonsum bringt das Zenbook A16 ebenfalls einiges mit. Sechs Lautsprecher mit Dolby Atmos sorgen für räumlichen, klaren Sound. AI Noise-Cancelling hilft, störende Hintergrundgeräusche bei Gesprächen zu reduzieren. Die Full-HD-IR-Webcam unterstützt Windows Hello und wird durch einen physischen Kameraschutz ergänzt.
Auch beim Bedienkomfort wurde an Details gedacht: Die hintergrundbeleuchtete ErgoSense-Tastatur, ein grosses Smart-Gesture-Touchpad und das EasyLift-Scharnier machen das Arbeiten angenehmer. Für Datenschutz sorgen Technologien wie eine adaptive Sperre und der Sicherheitschip Microsoft Pluton.
Viele Anschlüsse ohne Adapterstress
Trotz schlankem Design verzichtet ASUS nicht auf wichtige Anschlüsse. Zur Ausstattung gehören zwei USB-4-Ports mit Display- und Power-Delivery-Unterstützung, ein USB-A-Port, HDMI 2.1, ein Audioanschluss und ein vollwertiger UHS-II-SD-Kartenleser. Dazu kommen Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 für schnelle kabellose Verbindungen.
Das ASUS Zenbook A16 ist ein spannendes Notebook für alle, die ein grosses Display möchten, aber kein schweres Gerät tragen wollen. Es verbindet 16-Zoll-Komfort mit sehr geringem Gewicht, starker KI-Performance, langer Akkulaufzeit und einem robusten Ceraluminum™-Gehäuse. Wer viel unterwegs arbeitet, kreativ ist oder einfach ein leichtes Premium-Notebook mit grossem OLED-Bildschirm sucht, findet hier einen überzeugenden Begleiter.
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