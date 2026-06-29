ASUS Zenbook A16: leicht, stark, ausdauernd

Ein grosses Display ist im Alltag Gold wert. Mehr Platz für Tabellen, Präsentationen, kreative Projekte, Streaming oder mehrere Fenster nebeneinander macht vieles einfacher. Doch wer viel unterwegs ist, musste dafür bisher oft Kompromisse eingehen: mehr Gewicht, weniger Akkulaufzeit oder ein klobigeres Gehäuse. Das ASUS Zenbook A16 zeigt, dass es auch anders geht. Es bringt ein 16-Zoll-Display in ein besonders leichtes Premium-Notebook, das nur 1,2 Kilogramm wiegt und dennoch auf Leistung, Ausdauer und robuste Materialien setzt.

16 Zoll sehen, 1,2 Kilogramm tragen

Das Zenbook A16 richtet sich an alle, die unterwegs mehr sehen und mehr erledigen möchten. Trotz des grossen 16-Zoll-Formats bleibt es erstaunlich mobil. Mit seinem Gewicht von nur 1,2 Kilogramm lässt es sich mühelos im Rucksack oder in der Tasche mitnehmen – ideal für Pendlerinnen, Studierende, Kreative und alle, die flexibel zwischen Büro, Homeoffice und unterwegs wechseln.

Das schlanke Gehäuse wirkt dabei nicht nur elegant, sondern ist auch funktional durchdacht. ASUS setzt beim Deckel, bei der Tastatureinfassung und beim Unterboden auf Ceraluminum™. Dieses Hightech-Material kombiniert die Leichtigkeit von Aluminium mit der Widerstandsfähigkeit keramischer Oberflächen. Es ist kratz- und stossfest, schmutzabweisend und fühlt sich angenehm hochwertig an. So bleibt das Notebook auch im mobilen Alltag länger gepflegt.