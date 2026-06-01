ASUS Zenbook DUO: zwei Displays, ein Notebook

Wer unterwegs produktiv arbeiten will, kennt das Problem: Ein Notebook ist zwar flexibel, doch der Bildschirm wird schnell knapp. Für Recherche, Tabellen, Präsentationen, Videocalls oder kreative Projekte wünscht man sich oft einen zweiten Monitor – nur passt der selten in den Rucksack. Genau hier setzt das ASUS Zenbook DUO an. Es kombiniert zwei vollwertige 14-Zoll-Touchdisplays mit einer abnehmbaren Bluetooth-Tastatur und macht aus einem kompakten Notebook im Handumdrehen eine mobile Dual-Screen-Workstation.

Zwei OLED-Displays für mehr Überblick

Das Herzstück des Zenbook DUO sind die beiden 14 Zoll grossen Lumina- Pro- OLED-Touchscreens. Beide lösen mit 3K (2880 × 1800 Pixel) auf, bieten ein 16:10-Format und unterstützen eine variable Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Das sorgt nicht nur für scharfe Texte und brillante Farben, sondern auch für angenehm flüssige Bewegungen beim Scrollen, Zeichnen oder Bearbeiten von Inhalten.

Praktisch ist das vor allem im Alltag: Oben läuft die Videokonferenz, unten sind Notizen geöffnet. Links liegt die Präsentation, rechts die Recherche. Oder das zweite Display wird zur grossen Werkzeugfläche für kreative Apps. Dank Anti-Reflexionsbeschichtung und bis zu 1000 Nits Spitzenhelligkeit bleibt die Darstellung auch in hellen Umgebungen gut lesbar.