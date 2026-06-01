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ASUS Computer GmbH
1. Jun 2026
Lesedauer 4 Min.

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ASUS Zenbook DUO: zwei Displays, ein Notebook

Mit zwei 14-Zoll-OLED-Touchscreens, abnehmbarer Tastatur und cleveren Arbeitsmodi bringt das ASUS Zenbook DUO mehr Platz auf den mobilen Schreibtisch – ohne den Komfort eines klassischen Notebooks aufzugeben.
© ASUS

Wer unterwegs produktiv arbeiten will, kennt das Problem: Ein Notebook ist zwar flexibel, doch der Bildschirm wird schnell knapp. Für Recherche, Tabellen, Präsentationen, Videocalls oder kreative Projekte wünscht man sich oft einen zweiten Monitor – nur passt der selten in den Rucksack. Genau hier setzt das ASUS Zenbook DUO an. Es kombiniert zwei vollwertige 14-Zoll-Touchdisplays mit einer abnehmbaren Bluetooth-Tastatur und macht aus einem kompakten Notebook im Handumdrehen eine mobile Dual-Screen-Workstation.

Zwei OLED-Displays für mehr Überblick

Das Herzstück des Zenbook DUO sind die beiden 14 Zoll grossen Lumina- Pro- OLED-Touchscreens. Beide lösen mit 3K (2880 × 1800 Pixel) auf, bieten ein 16:10-Format und unterstützen eine variable Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Das sorgt nicht nur für scharfe Texte und brillante Farben, sondern auch für angenehm flüssige Bewegungen beim Scrollen, Zeichnen oder Bearbeiten von Inhalten.

Praktisch ist das vor allem im Alltag: Oben läuft die Videokonferenz, unten sind Notizen geöffnet. Links liegt die Präsentation, rechts die Recherche. Oder das zweite Display wird zur grossen Werkzeugfläche für kreative Apps. Dank Anti-Reflexionsbeschichtung und bis zu 1000 Nits Spitzenhelligkeit bleibt die Darstellung auch in hellen Umgebungen gut lesbar.

© ASUS
Vom Notebook zur mobilen Workstation

Das Zenbook DUO lässt sich flexibel nutzen. Im klassischen Laptop-Modus arbeitet es wie ein normales Notebook mit physischer Tastatur. Wird die Tastatur abgenommen, stehen beide Displays vollständig zur Verfügung – etwa im Dual-Screen-Modus für mehr Arbeitsfläche oder im Desktop-Modus mit vertikal angeordneten Bildschirmen. Für Präsentationen oder gemeinsames Arbeiten eignet sich der Sharing-Modus mit 180-Grad-Scharnier.

Neu ist auch das flachere Scharnierdesign: Der Abstand zwischen den beiden Displays wurde deutlich reduziert, wodurch die Arbeitsfläche zusammenhängender wirkt. Der integrierte Kickstand sorgt dabei für sicheren Halt, während die Tastatur dank MagLatch-Docking schnell und zuverlässig an ihrem Platz sitzt.

Robust, elegant und reisefreundlich

Trotz der zwei Displays bleibt das Gerät auf Mobilität ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus Ceraluminum™, einer von ASUS eingesetzten Hightech-Keramik-Aluminium-Verbindung. Sie ist leichter, widerstandsfähiger und unempfindlicher gegen Kratzer, Stösse und Fingerabdrücke als herkömmliche Aluminiumoberflächen. Das Ergebnis ist ein Notebook, das edel wirkt, sich angenehm anfühlt und den mobilen Alltag besser wegsteckt.

Auch die Ausdauer passt zum Anspruch: Der 99-Wh-Akku ist auf lange Arbeitstage ausgelegt. Je nach Nutzung sind bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit möglich. Geladen wird über USB-C – praktisch, wenn unterwegs nicht mehrere Netzteile mitgenommen werden sollen.

Leistung für KI, Multitasking und Kreativität

Im Inneren arbeitet je nach Konfiguration ein Intel®- Core™- Ultra-Prozessor der Series 3, bis hin zum Core Ultra X9. Zusammen mit Intel-Arc-Grafik, schnellem LPDDR5X-Arbeitsspeicher und PCIe-M.2-SSD ist das Zenbook DUO für Multitasking, Office, Bildbearbeitung, Web-Apps und kreative Workflows gerüstet.

Als Copilot+PC bringt es zudem moderne KI-Funktionen von Windows mit. Dazu gehören etwa smarte Such- und Assistenzfunktionen, Windows Studio Effects für Videocalls sowie lokale KI-Beschleunigung über die integrierte NPU (Neural Processing Unit). Eine dedizierte Copilot-Taste bietet schnellen Zugriff auf die KI-Werkzeuge von Windows.

© ASUS
Mehr als nur ein Arbeitsgerät

Auch für Medienkonsum ist das Zenbook DUO gut ausgestattet. Die OLED-Displays unterstützen 100 Prozent des Farbraums DCI‑P3, sehr hohe Kontraste und eine besonders schnelle Reaktionszeit. Dazu kommt ein 6-Lautsprecher-System mit Dolby Atmos und Smart-Amp-Technologie. Für Videocalls stehen eine Full-HD-IR-Kamera, Windows Hello und AI Noise-Cancelling bereit.

Bei den Anschlüssen zeigt sich das Gerät ebenfalls alltagstauglich: Zwei Thunderbolt-4-Ports, USB-A, HDMI 2.1 und ein 3,5-mm-Audioanschluss decken typische Szenarien ab. Dazu kommen Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 für schnelle kabellose Verbindungen.

© Asus

Wer häufig mit mehreren Fenstern arbeitet, unterwegs präsentiert oder kreative Projekte ohne externen Monitor umsetzen möchte, bekommt mit dem ASUS Zenbook DUO ein besonders vielseitiges Werkzeug. Es verbindet die Flexibilität eines Dual-Screen-Set-Ups mit der Mobilität eines Premium-Notebooks – und richtet sich damit an alle, die auch unterwegs mehr Arbeitsfläche, mehr Überblick und mehr Freiheit wollen.

Jetzt kaufen: www.digitec.ch und www.brack.ch

Weitere Infos zu ASUS Zenbook DUO

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