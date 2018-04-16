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Simon Gröflin
16. Apr 2018
Lesedauer 2 Min.

News

Welche Browser-Version habe ich?

Mac und Windows: Wie sehe ich, welche Version mein Browser hat?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Mozillas und Googles Browser aktualisieren sich eigentlich immer automatisch nach einem Neustart. Die Aktualisierung wird dabei zusätzlich forciert, wenn Sie in den Versionsbereich klicken. Der Safari Browser auf dem Mac sowie Internet Explorer und Microsoft Edge der Redmonder holen sich hingegen die Updates über die systemeigene Update-Zentrale. Bei Windows 7 und Windows 10 geschieht das über Windows Update; beim Mac über den App Store aus dem Dock. 

Chrome

Bei der Windows-Version des Chrome-Browsers klicken Sie rechts oben rechts in das Drei-Punkte-Menü. In dem Menü Mehr klicken Sie auf Hilfe und auf Über Google Chrome. Sie gelangen damit gleich auf die Übersichtsseite, welche Ihnen die Software-Version in der Mitte des Fensters anzeigt. Chrome aktualisiert sich in der Regel automatisch. Die Updates werden installiert, sobald Sie den Browser beenden und wieder neustarten. Bei der Mac-Ausgabe klicken Sie in der Menüleiste auf Chrome, danach auf Über Google Chrome.

Mozilla/Safari

Beim Firefox für Windows öffnen Sie den Menüpunkt Hilfe aus dem Hamburgermenü (rechts oben: das Symbol mit den drei Strichen) und klicken auf Über Firefox. Beim Mac geht es in der Menüleiste links vom Apfel zu Firefox und anschliessend zum Eintrag Über Firefox.

Beim Safari Browser funktioniert das übrigens ähnlich – nur klicken Sie dort auf Safari in der Menüleiste und dann auf Über Safari. Der Browser der Cupertiner wird über den Mac Store aufdatiert. Firefox aktualisiert sich ebenfalls automatisch nach einem Neustart. 

Internet Explorer und Edge

Beim Internet Explorer rufen Sie aus dem Einstellungsmenü (dem Zahnrad rechts) den Menüpunkt Hilfe auf. Beim Edge Browser klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menüoben rechts, und von dort in die Einstellungen und scrollen nach unten zum Eintrag Info zu dieser App.

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