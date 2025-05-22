BYD: Jetzt kommen die günstigen E-Autos

Der Atto 2 ist mit einer 45,1-kWh-Batterie ausgestattet, die eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 312 Kilometern ermöglicht (die WLTP-Reichweite ist die Strecke, die das Fahrzeug unter standardisierten Prüfbedingungen mit einer vollen Batterieladung zurücklegen kann). Das Fahrzeug unterstützt 65-kW-DC-Schnellladen, wodurch die Batterie in 28 Minuten von 30 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Der Elektromotor ist 130 kW (177 PS) stark. Preislich startet der Atto 2 in der Schweiz bei 30 990 Franken.

BYD Dolphin Surf: der kleine Cityflitzer

Der BYD Dolphin Surf, der in China als Seagull bekannt ist, ist ein kompakter Stadtflitzer mit einer Länge von 3,99 Metern. Er hat ein modernes Design mit zackigen Linien und einer markanten Frontpartie.