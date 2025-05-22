E-Autos aus China
BYD: Jetzt kommen die günstigen E-Autos
Kurz nach dem Schweizer Marktstart erweitert der chinesische Elektroauto-Gigant BYD (Build Your Dreams) sein Portfolio mit zwei neuen Modellen: dem kompakten SUV Atto 2 und dem urbanen Kleinwagen Dolphin Surf. Beide Fahrzeuge sollen die Elektromobilität für ein breiteres Publikum zugänglich machen.
BYD Atto 2: Mini-SUV für die Stadt
Der BYD Atto 2 ist ein 4,3 Meter langer Kompakt-SUV, der speziell für den urbanen Raum konzipiert wurde. Mit seinem modernen Design, das von Wolfgang Egger, dem Global Design Director von BYD, entworfen wurde, und seiner kompakten Grösse soll er sich ideal für den Stadtverkehr eignen. Das serienmässige Panorama-Glasdach sorgt für ein helles Ambiente im Innenraum. Ein elektrisches Sonnenverdeck soll an warmen Tagen stets angenehme Temperaturen im Fahrzeug garantieren.
Im Innenraum bietet der Atto 2 hochwertige Materialien, vegane Ledersitze und ein drehbares 10,1-Zoll- bzw. 12,8-Zoll-Display (je nach Ausstattungsversion) für Infotainment und Navigation. Dank der «BYD e-Platform 3.0» werde der Innenraum laut Hersteller optimal genutzt. Die kompakte Batterie ermöglicht grosszügige Kopf- und Beinfreiheit – sowohl für die vorderen als auch die hinteren Passagiere. Das Kofferraumvolumen beträgt 400 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf 1340 Liter erweitern.
Der Atto 2 ist mit einer 45,1-kWh-Batterie ausgestattet, die eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 312 Kilometern ermöglicht (die WLTP-Reichweite ist die Strecke, die das Fahrzeug unter standardisierten Prüfbedingungen mit einer vollen Batterieladung zurücklegen kann). Das Fahrzeug unterstützt 65-kW-DC-Schnellladen, wodurch die Batterie in 28 Minuten von 30 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Der Elektromotor ist 130 kW (177 PS) stark. Preislich startet der Atto 2 in der Schweiz bei 30 990 Franken.
BYD Dolphin Surf: der kleine CityflitzerDer BYD Dolphin Surf, der in China als Seagull bekannt ist, ist ein kompakter Stadtflitzer mit einer Länge von 3,99 Metern. Er hat ein modernes Design mit zackigen Linien und einer markanten Frontpartie.
Im Inneren setzt der Dolphin Surf auf ein grosszügig gestaltetes Cockpit mit einem 10,1 Zoll grossen, drehbaren Infotainment-Touchscreen. Er ist in drei Ausstattungsvarianten erhältlich. In höheren Ausstattungsversionen bietet er zusätzliche Features wie eine kabellose Ladestation für Smartphones, eine 360°-Kamera und elektrisch verstellbare Vordersitze. Serienmässig an Bord sind die intelligente «Hi-BYD»-Sprachsteuerung sowie kabelloses Android Auto und Apple CarPlay. Alle drei Modellvarianten verfügen über USB-A- und USB-C-Schnittstellen sowie einen schlüssellosen NFC-Zugang, der es erlaubt, das Fahrzeug mittels Smartphones oder Wearables zu öffnen und zu starten. Der Dolphin Surf hat ein Kofferraumvolumen von 308 Litern respektive 1037 Litern bei umgeklappten Sitzen.
Angetrieben wird der Dolphin Surf von einem 65 kW (ca. 88 PS) starken Elektromotor. Mit einer DC-Ladeleistung von 65 bzw. 85 kW beträgt die Ladezeit von 30 auf 80 Prozent um die 30 Minuten. Zwei Batterievarianten stehen zur Verfügung: eine 43,2-kWh-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 322 Kilometern und eine 30-kWh-Batterie, die eine Reichweite von etwa 220 Kilometern ermöglicht.
Der Einstiegspreis für den Dolphin Surf in der Schweiz wird bei 20 990 Franken liegen, was ihn zu einer attraktiven Option im Segment der elektrischen Kleinstwagen macht.
Fazit: kompakte Stromer fürs kleine Budget
Mit dem Atto 2 und dem Dolphin Surf bringt BYD zwei Fahrzeuge auf den Schweizer Markt, die punkto Design, Technik und Preisgestaltung den Markt für Kleinwagen aufmischen sollen. Während der Atto 2 als kompakter SUV vorwiegend Familien und Stadtpendler anspricht, richtet sich der Dolphin Surf an urbane Fahrer, die ein wendiges und effizientes Fahrzeug suchen.
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