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Wolfgang Kempkens, pte
12. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Menschliches Sehen

Chip macht autonome Autos reaktionsschneller

Forscher der University of Hong Kong, der Beihang University, weitere Kollegen aus China und Saudi-Arabien sowie von der Universität in Cambridge haben einen neue Hardware in Form eines Chips zur schnelleren Reaktion für autonom fahrende Autos und Roboter entwickelt.
© (Quelle: Waymo)

Denn bisher besteht oft eine erhebliche Verzögerung bei der Verarbeitung dessen, was die Systeme "sehen". Zwar können heutige KI-Programme Objekte genau erkennen, doch sind die Berechnungen so komplex, dass sie oft bis zu einer halben Sekunde dauern.

Vorbild menschliches Sehen

Die Wissenschaftler haben sich an der Funktionsweise des menschlichen Sehens orientiert. Betrachten Menschen eine Situation, analysiert das visuelle System des Gehirns nicht jedes Detail auf einmal. Es erkennt zunächst Veränderungen in Helligkeit und Bewegung und verarbeitet die komplexeren Details erst später.

Auf diesem Prinzip beruht der neue Chip. Dieser verfügt über ein Vier-Mal-Vier-Array-Transistor-Design, das die einzelnen Bauelemente als Filter fungieren lässt. Anstatt ein gesamtes Video an den Hauptcomputer zu senden, identifiziert der Chip wichtige Veränderungen in einer Szene. Da der Computer nur diese Bereiche und nicht das gesamte Bild betrachten muss, gelingt die Verarbeitung um ein Vielfaches schneller, betonen die Experten.

Autos um 200 Prozent besser

In Labortests hat das neue System Bewegungsdaten viermal schneller als aktuelle Algorithmen auf dem neuesten Stand der Technik verarbeitet. Dadurch reduziert die Hardware die visuelle Verarbeitungszeit auf etwa 150 Millisekunden. Bei Menschen gilt eine Reaktionszeit von 180 Millisekunden als exzellent.

Das Team hat seine Technologie an Autos, Drohnen und einem Roboterarm getestet. Bei den Autos verbesserte sich die Reaktionszeit um bis zu 213 Prozent. Und ein Roboterarm verbesserte sich beim Einfangen eines Objekts, das sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, um bis zu 740 Prozent, heisst es abschliessend von dem internationalen Forscher-Team. (pressetext.com)

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