Consumer Electronics Show 2024: alles auf KI

Im Detail heissen die Evo-zertifizierten Geräte Acer Swift Go 16 (SFG16-72) und Acer Swift Go 14 (SFG14-73). 3D-seitig angetrieben werden sie von Intel-Arc-GPUs. Ihre Akkulaufzeit soll bei maximal 12,5 Stunden (Acer Swift Go 14) und bis zu 10,5 Stunden (Acer Swift Go 16) liegen. Um auch für KI-Aufgaben gewappnet zu sein, sind die Modelle mit einer Copilot-Taste ausgestattet. Sowohl das Swift Go 16 als auch das Swift Go 14 verfügen ausserdem über eine 1‘440p-QHD-Webcam. Sämtliche neuen Swift-Modelle kommen mit Wi-Fi 7.

Die Swift-Go-Notebooks im Aluminium-Gehäuse mit einem 180-Grad-Displayscharnier. Als Bildschirm sind die neuen Swift-Go-Notebooks mit OLED-Displays und einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits ausgestattet, einem Farbspektrum von 100 Prozent DCI-P3 und der DisplayHDR-True-Black-500-Zertifizierung. Das Swift Go 16 bietet ein 40,6 cm (16 Zoll) grosses OLED-Display mit einer Auflösung von 3‘200 x 2‘000 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das Swift-Go-14-Modell besitzt ein 35,6 cm (14 Zoll) grosses OLED-Display mit einer Auflösung von 2‘880 x 1‘800 Bildpunkten und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Die Speicherausstattung der Notebooks ist auf bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und einem 2 TB grossen SSD-Datenträger ausgelegt. Bei den Anschlüssen sind HDMI 2.1, ein MicroSD-Kartenleser und zwei USB-Typ-C-Anschlüsse vorhanden. Genaue Preise und Verfügbarkeiten werden, so Acer, im Laufe des ersten Quartals 2024 bekanntgegeben.

Acer-Vero-Notebook: von Kopf bis Fuss nachhaltig

Das neue Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) wird von einem Core-Ultra-7-Prozessor angetrieben, und soll eine hohe Produktivität und Akkulaufzeit von bis zu 10,5 Stunden gewährleisten. Zudem stattet es der Hersteller, je nach Konfiguration, mit bis zu 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher, und einem 2 TB grossen SSD-Speicher aus. Das Besondere am Aspire Vero 16 ist sein Design: Das Gehäuse besteht zu mehr als 60 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Das entspricht einer Verdopplung im Vergleich zur ersten Generation. Die Oberfläche enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen, Farben oder Zusatzstoffe. Abgerundet werden die umweltbewussten Merkmale durch ein OceanGlass-Touchpad aus sogenanntem Ocean-Bound-Plastic. Das 40,6 cm (16 Zoll) grosse WQXGA-Display (2‘560 x 1‘600) mit einem Seitenverhältnis von 16:10 deckt, so Acer, den gesamten sRGB-Farbraum ab. Preis und Verfügbarkeit des Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

HP Omen Transcend 14: ultraflache Gaming-Power

HPs auf der Messe vorgestelltes Gaming-Notebook Omen Transcend 14 ist der beste Beweis dafür, dass mobile-Gaming-Power längst nicht mehr schwergewichtig sein muss. Das 14-Zoll-Modell wiegt nur 1,6 Kilogramm, lässt sich aber, je nach Ausstattungskonfiguration sogar mit einer RTX-4070-GPU bestücken. Mit einem Gewicht von nur 1,6 kg ist das Modell damit wohl ein heisser Anwärter auf das derzeit leichteste 14-Zoll-Gaming-Laptop. Für genug Dampf unter der Haube sorgt Intels Core-Ultra-7- respektive Ultra-9-Prozessor-Riege der aktuellen 14. Generation. Zudem kann das Modell mit bis zu 32 GB RAM, 2-TB-SSD-Speicher ausgestattet werden. Trotz der geringen Abmessungen (31,3 x 23,4 x 1,8 cm, B x H x T) gibt es zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse (von denen einer Thunderbolt 4 unterstützt) sowie einen HDMI-2.1-Anschluss an der Rückseite. Für die schnelle drahtlose Anbindung gibts Wi-Fi-7-Support respektive Bluetooth in Version 5.4. Als Bildschirm wird wiederum ein 2'880 x 1'800 Pixel grosses OLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz verbaut. Seine Spitzenhelligkeit liegt bei 500 Nits, der DCI-P3-Farbraum soll zu 100 Prozent abgedeckt werden. Zum Preis und der Verfügbarkeit: HPs Omen Transcend 14 soll ab dem ersten Quartal 2024 zu einem Startpreis-Konfiguration von 1'500 Franken erhältlich sein.

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Trend 5: riesige und gebogene Gaming-Monitore

Predator Z57 und X34 V3: Gaming-Goliaths

Acer hat sein Predator-Gaming-Monitor-Lineup um vier Modelle erweitert. Gemeinsame Merkmale sind ihr überbreites Seiten-zu-Längen-Verhältnis sowie der gebogene Bildschirm. Zu den neuen Monitoren zählen zwei Mini-LED-Modelle, darunter das 144,8 cm (57 Zoll) grosse Flaggschiff und grösste Gerät, der Predator Z57. Dabei handelt es sich um den weltweit ersten Monitor mit DUHD-Display (7‘680 x 2‘160 Pixel), der eine Wiederholfrequenz von 120 Hz bietet. Hinzu kommt der Predator X34 V3 mit einem 86,4 cm (34 Zoll) grossen Panel. Abgerundet wird das neue Acer-Monitor-Portfolio mit dem 99,1 cm (39 Zoll) grossen Predator X39 und 86,4 cm (34 Zoll) grossen Predator X34 X. Beide Displays sind vom Hersteller mit OLED-Bildschirmen und Bildwiederholraten von bis zu 240 Hz ausgestattet.

Der riesige 144,8 cm (57 Zoll) Predator Z57 mit DUHD-Auflösung (7‘680 x 2‘160) bei 120 Hz mit-Mini-LED-Technologie. Das breite Seitenverhältnis von 32:9 sowie die 1‘000R-Krümmung und erreicht eine Helligkeit von bis zu 1‘000 Nits, In Kombination mit einem breiten DCI-P3-Farbraum von 98 Prozent. Der ultrabreite Sichtbereich bietet in Kombination mit produktivitätssteigernden Funktionen wie Bild-für-Bild, das den Bildschirm in zwei Hälften teilt, um die Ausgabe von zwei verschiedenen Quellen gleichzeitig zu zeigen, ideale Voraussetzungen für Multitasking. Zwei HDMI 2.1-Anschlüsse unterstützen die neuesten Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X), ein USB-Typ-C-Anschluss und DisplayPort (V. 1.4) bieten ebenfalls ein hohes Mass an Konnektivität. Der Gamer-Schirm lässt sich zudem in Höhe, Neigung und Drehung verstellen, um so den individuellen Vorlieben zu genügen. Für den «guten» Sound sorgen zwei 10 Watt starke Lautsprecher.

Der Predator X34 V3 bietet Gamern mit einem 86,4 cm (34 Zoll) Mini-LED-Display samt 21:9-Ultrawide-QHD-Auflösung (3‘440 x 1‘440 Bildpunkte). Die 1‘500R-Krümmung hohe DCI-P3-Farbraumabdeckung von 94 Prozent. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei bis zu 180 Hz, die Reaktionszeit bei 1 Millisekunde. Damit soll ein flüssiges, unterbrechungsfreies Gameplay mit minimalem Ghosting gewährleistet sein. Eine ausreichende Konnektivität wird über zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, einen USB-Typ-C-Anschluss sowie DisplayPort in Version 1.4 sichergestellt. Der Predator X34 V3 kann an die Wand gehängt werden und verfügt über eine einstellbare Höhe, sowie Neige- und Drehungsfunktion, um den Sehkomfort zu optimieren. Zwei 5-Watt-Lautsprecher unterstützen Anwender und sollen für einen ordentlichen Klang bei Spielen, Musik und Filmen sorgen. Schön: Eine Wandhalterung ist im Lieferumfang enthalten.

Starke Mittelklasse: Predator X39 und Predator X34 X

Zu den neuesten OLED-Modellen von Acer zählen der 99,1 cm (39 Zoll) Predator X39 und der 86,4 cm (34 Zoll) Predator X34 X. Sie ermöglichen, nach Angaben von Acer, einen hohen Kontrast, schnelle Bildwiederholraten, eine hohe Blickwinkelunabhängigkeit und kurze Reaktionszeiten. Also alles, was Spieler an einem Top-Monitor schätzen. Beide Modelle liefern eine UWQHD-Auflösung (3‘440 x 1‘440) mit einer Bildwiederholfrequenz von maximal 240 Hz und einer Pixelreaktionszeit von ultrakurzen 0,01 ms. Die 800R-Krümmung soll hingegen das Sichtfeld erweitern. Die DCI-P3-Farbraumabdeckung liegt, so die Acer-Spezifikation, bei 99 Prozent. Beide Modelle sind ausserdem EyeSafe-2.0-zertifiziert, was dem höchsten Standard für Augenschutz entspricht.

Das haben alle Acer-Monitore gemein: Alle neuen Modelle sind mit AMDs FreeSync-Premium-Funktion ausgestattet, das Actionszenen flüssig wiedergibt, ohne Tearing-Effekte oder zu flackern. Darüber hinaus verfügen sie über einen USB-Typ-C-90W-PD-Port. Der Anschluss dient gleichzeitig zur Anzeige, Datenübertragung und zum Aufladen von Geräten. Hinzu kommt ein integrierter KVM-Switch für den Wechsel von externen Quellen, ohne dass Peripherie neu angeschlossen werden muss. Preise und Verfügbarkeiten der Predator Monitore stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.