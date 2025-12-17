Convertible-Notebook Acer Aspire Spin 14 für 799 Franken

Convertible-Notebook Acer Aspire Spin 14

Der Acer Aspire Spin 14 (ASP14-52MTN-713L) ist ein wahres Verwandlungstalent: Mit seinem 360°-Drehgelenk verwandeln Sie ihn im Handumdrehen vom leistungsstarken Laptop zum praktischen Tablet. Der mitgelieferte aktive Eingabestift macht handschriftliche Notizen oder kreative Skizzen zum Kinderspiel.

Merkmale

14 Zoll grosses 360-Grad-Touchdisplay mit WUXGA-Auflösung von 1920 × 1200 px

Prozessor: Intel Core 7 155U mit 12 Kernen (bis 5.4 GHz)

16 GB LPDDR5X RAM und 1 TB PCIe NVMe SSD

Windows 11 Home (vorinstalliert)

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 12. – 21. Dezember 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 799.– statt 999.– Franken

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