Blitzeblank gesaugt
Nass-Trocken-Sauger Dreame H15 Pro im PCtipp-Test
Nicht nur sauber, sondern auch rein: Der Dreame H15 Pro Heat ist speziell für die Reinigung von Hartböden wie Fliesen, Laminat, Parkett, Vinyl und Stein ausgelegt. Zudem ist er prädestiniert für Haushalte mit Haustieren oder auch, wenn Flüssigkeiten und grober Schmutz beseitigt werden sollen. Seine Stärke, so der Hersteller, liegt in der Kantenreinigung, die durch das sogenannte «Triple-Edge-Cleaning»-System des Bürstenkopfes fast bündig bis an Fussleisten respektive Möbel reicht. Dank des flexiblen Designs (180°-Flach-Modus) soll er auch unter flachen Möbeln wie Sofas oder Betten mit einer Höhe von bis zu 14 cm sauber machen können.
Das Besondere
Besonderen Wert legt der Hersteller auf die «intelligente» Schmutzerkennung, die die Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst. Weiteres Highlight ist die automatisierte Selbstreinigungsfunktion der Bürstenrolle mit 100° Grad heissem Wasser («ThermoTub») in der Ladestation, gefolgt von einer Heisslufttrocknung bei 90° Grad. Das Ganze geht, soviel vorweg, innert 5 Minuten über die Bühne. Warum sich der Aufwand lohnen soll? Weil dadurch das Entstehen von Gerüchen und Bakterien, so Dreame, vermieden, und so die Bürste hygienisch sauber gehalten wird. Zudem verfügt der H15 Pro über eine sogenannte TangleCut-Technologie. Das ist ein elastischer Schaber, der Haare während des Betriebs von der Bürstenrolle entfernt und so Verwicklungen verhindern soll.
Die Ausstattung
Der Dreame H15 Pro Heat präsentiert sich in einem modernen und funktionalen Design. Die Verarbeitung ist hochwertig; das Gerät fühlt sich robust an. Trotz der umfassenden Funktionen ist er ergonomisch gestaltet, um die Handhabung (in Ecken oder auch unter einem Sofa) zu erleichtern.
Das Gerät misst 28 × 28 × 116 cm (Breite × Tiefe × Höhe). Das Gewicht liegt bei rund 6,2 kg. Das ist nicht wenig, und bedarf teils doch auch kräftigem Anpacken. Gerade wenn der Sauger über mehrere Etagen/Treppenstufen bewegt wird. Ein grosser Teil dürfte dabei der Eigenantriebsfunktion der Rollen während der Benutzung ausmachen. Zum Aufstellen dient die mitgelieferte Ladestation, die auch die Selbstreinigungs- und Trocknungsfunktion beherbergt. Das Gerät wird bei Nichtgebrauch in die mitgelieferte Ladestation gestellt. Als weiteres Zubehör legt der Hersteller eine Ersatz-Bürstenrolle, Ersatzfilter, Reinigungsbürste sowie Reinigungslösung in einer Flasche bei. Das oben gelegene LED-Display zeigt dem Anwender dabei Statusinformationen wie Akkustand, Modus und Schmutzgrad an. Zudem gibt’s Sprachansagen, die den Anwender bei der Bedienung unterstützen und ihn über den Gerätestatus informieren. Ein LED-Licht am Bürstenkopf, das Schmutz in dunklen Ecken besser sichtbar macht, fehlt beim Modell leider.
Die Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme des Dreame H15 Pro ist intuitiv und weitgehend unkompliziert. Nach dem Auspacken wird das Gerät (bereits fertig zusammengebaut) einfach in die Ladestation gestellt und diese mit einer Steckdose verbunden. Die Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sind leicht zugänglich, seitlich herausklickbar, um sie wahlweise zu befüllen respektive entleeren. Der Frischwassertank fasst 0,78 Liter, der Schmutzwassertank 0,7 Liter (oder 0,48 Liter im Flach-Modus). Diese Kapazitäten sind ausreichend für die Reinigung von durchschnittlich grossen Wohnflächen. Das Gerät selbst kann selbstverständlich ohne App verwendet werden. Für erweiterte Einstellungen und detaillierte Informationen kann hingegen die Dreamehome-App (verfügbar für iOS und Android) heruntergeladen werden. Die Verbindung erfolgt über WLAN und ist in wenigen Schritten assistentengeführt erledigt.
Bedienung
Die Bedienung des Dreame H15 Pro ist sowohl direkt am Gerät als auch über die App möglich. Die Bedienung am Gerät erfolgt über das LED-Display. Es liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick, wie den aktuellen Reinigungsmodus (Smart, Saugen (nur Trockensaugen), Turbo, und benutzerdefinierter Modus), den Akkustand und den Füllstand der Wassertanks. Wie bereits erwähnt geben Sprachansagen zusätzliche Hinweise, beispielsweise zum Auffüllen des Frischwassertanks oder zum Start der Selbstreinigung. Ganz einfach: Über Tasten direkt am Griff lassen sich die Reinigungsmodi wechseln und die Selbstreinigung starten.
Die Dreamehome-App erweitert die Funktionalität und bietet detailliertere Einstellungsmöglichkeiten. Die App dient vor allem, um die Daten mit dem Gerät zu synchronisieren. So lassen sich etwa Reinigungsmodi anzupassen den Status des Geräts überwachen. Zudem lässt sich der Sauger mithilfe der App wie ein Saugroboter steuern (180°-Grad-Modus), um damit eben auch schwer zugängliche Bereiche zu reinigen. Das Zusammenspiel mit der Dreamehome-App funktionierte im Test problemlos. Wir konnten mit dem Tool die Reinigungsmodi feinjustieren sowie zeitgesteuerte Reinigungspläne erstellen. Ausserdem informiert die App über anstehende Filterwechsel oder Tankleerung, den Wasser- und Akkustand, sowie Firmware-Updates.
Der Test
Die Saugleistung des Dreame H15 Pro Heat beträgt laut Hersteller maximal 22000 Pa. Er nimmt sowohl trockenen Schmutz (Krümel, Staub, Haare) als auch Flüssigkeiten (verschüttete Getränke) zuverlässig auf, so zumindest die Versprechungen seitens des Herstellers. Im Praxistest hielten die hohen Angaben der Praxisleistung stand. Die Putzqualität war bei der Nassreinigung exzellent. Selbst hartnäckige, eingetrocknete Flecken wie Ketchup oder Kaffee wurden im Test in wenigen Überfahrten rückstandslos entfernt. Die Schmutzerkennung passt dabei die Saugkraft und Wassermenge an. Auch die Triple-Edge-Reinigung funktionierte ordentlich und ermöglichte eine Reinigung – fast bündig an den Rändern entlang. Und viertens: Mit dem 180°-Grad-Flach-Modus konnte auch direkt unter Möbeln gereinigt werden, und zwar ohne Einbussen der Saugkraft.
Reinigung des Saugers: Nach der Reinigung und dem darauffolgenden Abstellen des Saugers in der Ladestation, lässt sich die Bürstenreinigung starten. Dabei wird die Bürstenrolle mit 100°-Grad heissem Wasser gereinigt und gedreht, um Schmutz, Öle und Bakterien zu lösen. Anschliessend erfolgt eine Heisslufttrocknung bei 90°-Grad innerhalb von 5 Minuten, die die Bürste trocknet. Wichtig: Der Schmutzwassertank sollte nach jeder Nutzung geleert und ausgespült werden, um Ablagerungen zu vermeiden. Auch der Filter bedarf einer regelmässigen Reinigung oder sollte bei Bedarf ausgetauscht werden.
Akkulaufzeit und Ladedauer
Der Dreame H15 Pro Heat ist mit einem starken 6 × 5.000 mAh Akku ausgestattet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 65 Minuten im Leise-Modus, und ca. 40 Minuten im Smart-Modus (Auto-Modus). Im Leise-Modus reicht es für die Reinigung von Flächen von bis zu 520 Quadratmetern. Im Warmwasser-Modus (max. 150 Quadratmeter) schmilzt die Laufzeit auf etwa 20 Minuten zusammen. Und hier ist das Gerät dann auch zu hören. Im Smart-Modus geht es wiederum deutlich ruhiger zu. Ist der Akku leer, braucht’s rund 4 Stunden, bis der Stromspender wieder voll aufgetankt ist.
Fazit
Der Dreame H15 Pro ist ein leistungsfähiger Nass-Trocken-Sauger, der durch seine clevere Technologie und gründliche (Selbst-)Reinigungsleistung überzeugt. Trotz seines Gewichts lässt er sich auch wegen des Eigenantriebs gut manövrieren.
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