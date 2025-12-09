Nass-Trocken-Sauger Dreame H15 Pro im PCtipp-Test

Nicht nur sauber, sondern auch rein: Der Dreame H15 Pro Heat ist speziell für die Reinigung von Hartböden wie Fliesen, Laminat, Parkett, Vinyl und Stein ausgelegt. Zudem ist er prädestiniert für Haushalte mit Haustieren oder auch, wenn Flüssigkeiten und grober Schmutz beseitigt werden sollen. Seine Stärke, so der Hersteller, liegt in der Kantenreinigung, die durch das sogenannte «Triple-Edge-Cleaning»-System des Bürstenkopfes fast bündig bis an Fussleisten respektive Möbel reicht. Dank des flexiblen Designs (180°-Flach-Modus) soll er auch unter flachen Möbeln wie Sofas oder Betten mit einer Höhe von bis zu 14 cm sauber machen können.

Das Besondere

Besonderen Wert legt der Hersteller auf die «intelligente» Schmutzerkennung, die die Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad anpasst. Weiteres Highlight ist die automatisierte Selbstreinigungsfunktion der Bürstenrolle mit 100° Grad heissem Wasser («ThermoTub») in der Ladestation, gefolgt von einer Heisslufttrocknung bei 90° Grad. Das Ganze geht, soviel vorweg, innert 5 Minuten über die Bühne. Warum sich der Aufwand lohnen soll? Weil dadurch das Entstehen von Gerüchen und Bakterien, so Dreame, vermieden, und so die Bürste hygienisch sauber gehalten wird. Zudem verfügt der H15 Pro über eine sogenannte TangleCut-Technologie. Das ist ein elastischer Schaber, der Haare während des Betriebs von der Bürstenrolle entfernt und so Verwicklungen verhindern soll.

Die Ausstattung

Der Dreame H15 Pro Heat präsentiert sich in einem modernen und funktionalen Design. Die Verarbeitung ist hochwertig; das Gerät fühlt sich robust an. Trotz der umfassenden Funktionen ist er ergonomisch gestaltet, um die Handhabung (in Ecken oder auch unter einem Sofa) zu erleichtern.

Das Gerät misst 28 × 28 × 116 cm (Breite × Tiefe × Höhe). Das Gewicht liegt bei rund 6,2 kg. Das ist nicht wenig, und bedarf teils doch auch kräftigem Anpacken. Gerade wenn der Sauger über mehrere Etagen/Treppenstufen bewegt wird. Ein grosser Teil dürfte dabei der Eigenantriebsfunktion der Rollen während der Benutzung ausmachen. Zum Aufstellen dient die mitgelieferte Ladestation, die auch die Selbstreinigungs- und Trocknungsfunktion beherbergt. Das Gerät wird bei Nichtgebrauch in die mitgelieferte Ladestation gestellt. Als weiteres Zubehör legt der Hersteller eine Ersatz-Bürstenrolle, Ersatzfilter, Reinigungsbürste sowie Reinigungslösung in einer Flasche bei. Das oben gelegene LED-Display zeigt dem Anwender dabei Statusinformationen wie Akkustand, Modus und Schmutzgrad an. Zudem gibt’s Sprachansagen, die den Anwender bei der Bedienung unterstützen und ihn über den Gerätestatus informieren. Ein LED-Licht am Bürstenkopf, das Schmutz in dunklen Ecken besser sichtbar macht, fehlt beim Modell leider.

Die Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Dreame H15 Pro ist intuitiv und weitgehend unkompliziert. Nach dem Auspacken wird das Gerät (bereits fertig zusammengebaut) einfach in die Ladestation gestellt und diese mit einer Steckdose verbunden. Die Tanks für Frisch- und Schmutzwasser sind leicht zugänglich, seitlich herausklickbar, um sie wahlweise zu befüllen respektive entleeren. Der Frischwassertank fasst 0,78 Liter, der Schmutzwassertank 0,7 Liter (oder 0,48 Liter im Flach-Modus). Diese Kapazitäten sind ausreichend für die Reinigung von durchschnittlich grossen Wohnflächen. Das Gerät selbst kann selbstverständlich ohne App verwendet werden. Für erweiterte Einstellungen und detaillierte Informationen kann hingegen die Dreamehome-App (verfügbar für iOS und Android) heruntergeladen werden. Die Verbindung erfolgt über WLAN und ist in wenigen Schritten assistentengeführt erledigt.

Bedienung