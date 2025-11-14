Nass-Trocken-Roboter Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete im PCtipp-Test

Die Navigation des Roboters ist mithilfe des LiDAR-Systems präzise. Der Roboter ging nach Plan vor, um im Test systematisch unseren Testparcours Bahn für Bahn abzufahren. Riesiger Vorteil ist die Steigmöglichkeit des Aqua10 Ultra: Er konnte unsere Türschwellen von 3 cm überwinden, ohne stecken zu bleiben. Dies wird durch das dynamische Anheben des Gehäuses (Hürdenprinzip) ermöglicht.

Der Hersteller gibt sogar an, dass doppelte Schwellen von bis zu 8 cm bewältigt werden können. Diese aussergewöhnliche Kletterfähigkeit unterstützt den nahtlosen Reinigungsdurchgang über verschiedene Bodenebenen hinweg oder verhindert auch, dass der Roboter auf halber Strecke zur Reinigung des nächsten Raumes aufgehalten wird. Auch die Ecken- und Kantenreinigung gelang im Test besonders effektiv. Die Rollenbürste reicht deutlich näher an die Ränder als bei herkömmlichen, runden Wischrobotern. Einzig «spitze» Ecken verhindern, dass der Aqua10 Ultra bis in den letzten Winkel vordringt. Dagegen scheffelt der Reinemacher bezüglich seiner vorhandenen Akku-Kapazität. Bei typischer Nutzung im Automatikmodus erreicht der Roboter eine Laufzeit, die für eine sehr (!) gründliche Reinigung von rund 200 Quadratmetern ausreicht, was für mittelgrosse Wohnungen und Häuser wohl ausreichend sein dürfte.