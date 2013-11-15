DAB+-Radio im Marshall-Verstärker-Design

Gefertigt ist das 210 x 175 x 110 mm grosse DAB-Radio aus Kirschbaumholz. Die Standardausgangsleistung des integrierten Monolautsprechers ist mit drei Watt RMS angegeben. (Der Mini-USB-Anschluss ist für spätere Firmware-Upgrades vorgesehen.)

Der Lieferumfang beinhaltet das Radio, Netzteil und Kurzanleitung. Das spezielle Modell im Marshall-Design ist schon seit gut einem Jahr erhältlich aber noch vielerorts verfügbar.