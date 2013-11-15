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Simon Gröflin
15. Nov 2013
Lesedauer 2 Min.

News

DAB+-Radio im Marshall-Verstärker-Design

Mit dem Evoke-1S-Marshall will Pure die Qualität seines Evoke-1S mit dem Stil der Marshall-Verstärker aufwerten.

Anschlüsse für CD-/MP3-Player, Kopfhörer und externen Lautsprecher sind vorhanden

© Quelle: PCtipp.ch

Der britische Gitarrenverstärker-Bauer Marshall gehört zu den grösseren Herstellern von Gitarrenverstärkern. Wie beim Original kommt beim Evoke-1S Marshall ein schwarzes Vinyl, Holz und ein schwarzes Lautsprechergitter aus Metall zum Zuge. Das DAB- und UKW-Radio von Pure bietet Programmspeicherplätze für 30 Sender. Ein Anschluss für iPod/MP3-Player ist vorhanden. Via 3,5-mm-Klinke lässt sich ein Zusatzlautsprecher anschliessen.

Anschlüsse für CD-/MP3-Player, Kopfhörer und externen Lautsprecher sind vorhanden

 © Quelle: PCtipp.ch

Gefertigt ist das 210 x 175 x 110 mm grosse DAB-Radio aus Kirschbaumholz. Die Standardausgangsleistung des integrierten Monolautsprechers ist mit drei Watt RMS angegeben. (Der Mini-USB-Anschluss ist für spätere Firmware-Upgrades vorgesehen.)

Der Lieferumfang beinhaltet das Radio, Netzteil und Kurzanleitung. Das spezielle Modell im Marshall-Design ist schon seit gut einem Jahr erhältlich aber noch vielerorts verfügbar.

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