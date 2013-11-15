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DAB+-Radio im Marshall-Verstärker-Design
Der britische Gitarrenverstärker-Bauer Marshall gehört zu den grösseren Herstellern von Gitarrenverstärkern. Wie beim Original kommt beim Evoke-1S Marshall ein schwarzes Vinyl, Holz und ein schwarzes Lautsprechergitter aus Metall zum Zuge. Das DAB- und UKW-Radio von Pure bietet Programmspeicherplätze für 30 Sender. Ein Anschluss für iPod/MP3-Player ist vorhanden. Via 3,5-mm-Klinke lässt sich ein Zusatzlautsprecher anschliessen.
Gefertigt ist das 210 x 175 x 110 mm grosse DAB-Radio aus Kirschbaumholz. Die Standardausgangsleistung des integrierten Monolautsprechers ist mit drei Watt RMS angegeben. (Der Mini-USB-Anschluss ist für spätere Firmware-Upgrades vorgesehen.)
Der Lieferumfang beinhaltet das Radio, Netzteil und Kurzanleitung. Das spezielle Modell im Marshall-Design ist schon seit gut einem Jahr erhältlich aber noch vielerorts verfügbar.
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