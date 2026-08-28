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Boris Boden
28. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

Das sind die Smartphone-Bestseller des zweiten Quartals

Counterpoint Research hat wieder Liste der zehn weltweit am häufigsten verkaufen Smartphones veröffentlicht. Darunter finden sich jeweils fünf Modelle von Apple und fünf von Samsung, die Konkurrenten gehen leer aus.
Apple iPhone 16

Platz 10: Apple iPhone 16 

© Apple

Die Marktforscher von Counterpoint Research haben die Top Ten der weltweit im zweiten Quartal am häufigsten verkauften Smartphones veröffentlicht. Appel und Samsung belegen dieses Ranking jeweils mit fünf Geräten, Xiaomi schafft es nicht mehr unter die Bestseller. Die guten Platzierungen von zwei Galaxy-S26-Modellen belegen den Trend zu Oberklasse-Smartphones. Auffällig ist auch, dass nur noch zwei Smartphones ohne 5G-Empfang vertreten sind.

Samsung Galaxy S26

Platz 9: Samsung Galaxy S26

 © Samsung
Samsung Galaxy A17 4G

Platz 8: Samsung Galaxy A17 4G

 © Samsung
Apple iPhone 17e

Platz 7: Apple iPhone 17e

 © Apple
Samsung Galaxy A17 5G

Platz 6: Samsung Galaxy A17 5G

 © Samsung
Samsung Galaxy A07 4G

Platz 5: Samsung Galaxy A07 4G

 © Samsung
Samsung Galaxy S26 Ultra

Platz 4: Samsung Galaxy S26 Ultra

 © Samsung
Apple iPhone 17 Pro

Platz 3: Apple iPhone 17 Pro

 © Apple
Apple iPhone 17 Pro Max

Platz 2: Apple iPhone 17 Pro Max

 © Apple
Apple iPhone 17

Platz 1: Apple iPhone 17

 © Apple

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