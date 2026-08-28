Das sind die Smartphone-Bestseller des zweiten Quartals

Die Marktforscher von Counterpoint Research haben die Top Ten der weltweit im zweiten Quartal am häufigsten verkauften Smartphones veröffentlicht. Appel und Samsung belegen dieses Ranking jeweils mit fünf Geräten, Xiaomi schafft es nicht mehr unter die Bestseller. Die guten Platzierungen von zwei Galaxy-S26-Modellen belegen den Trend zu Oberklasse-Smartphones. Auffällig ist auch, dass nur noch zwei Smartphones ohne 5G-Empfang vertreten sind.