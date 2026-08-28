Monitor HP Series 5 Pro 549pm im PCtipp-Test

Gelungene Ausstattung

Das 49 Zoll grosse Display stellt mit seiner DQHD-Auflösung von 5120 × 1440 Pixeln im 32:9-Format zwei 27-Zoll-Monitore nahtlos auf einer Fläche dar. Bei der Panel-Technologie setzt HP auf VA (Vertical Alignment), was ein exzellentes Kontrastverhältnis von 4000:1 und tiefe Schwarztöne liefert. Für ein VA-Panel fällt die Blickwinkelunabhängigkeit mit 170 Grad horizontal und 165 Grad vertikal sehr ordentlich aus. Die leichte Farbverschiebung bei seitlicher Betrachtung wird durch die Krümmung von 1800R (ein Biegeradius von 1,8 Metern) effektiv kompensiert.



Unsere Labormessung an 9 Messpunkten (von links oben bis rechts unten) attestiert dem Monitor eine hervorragende Homogenität. Lediglich in der linken oberen Ecke messen wir einen leichten Helligkeitsabfall von etwa 2,7 Prozent, was in der Praxis unsichtbar bleibt. Bei den Farben deckt das Panel den sRGB-Farbraum zu starken 99 Prozent ab. Der gemessene Delta-E-Wert liegt bei 3,2. Zur Erläuterung: Delta E beschreibt die Abweichung einer dargestellten Farbe vom mathematischen Sollwert; Werte über 3,0 liegen zwar leicht ausserhalb des Toleranzbereichs für professionelle Bildbearbeitung, sind für den normalen Büroalltag, Tabellen und Videokonferenzen aber völlig solide und im Praxisbetrieb kaum wahrnehmbar.