Xiaomi zeigt die Redmi Note 17-Serie mit vier Modellen

Die Redmi-Note-Serie von Xiaomi steht für Mittelklasse-Smartphones mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Jetzt haben die Chinesen die aktuelle Serie mit vier Modellen vorgestellt: das Redmi Note 17, das Redmi Note 17 5G, das Redmi Note 17 Pro 5G und das Redmi Note 17 Pro Max 5G.

Den Einstieg bildet das Redmi Note 17 in zwei Speichervarianten: Mit 4 GB RAM und 128 GB Datenspeicher kostet es 249,90 Euro, mit 6 und 256 GB werden 299,90 Euro fällig. Die Ausstattung umfasst ein grosses 6,99-Zoll-Amoled-Dispay mit 2.396 x 1.080 Bildpunkten und bis zu 120 Hz Bildwiderholrate. Ausserdem sind eine rückwärtige 50-Megapixel-Kamera, eine 16-Megapixel-Frontcam, ein Snapdragon 6s 4G Gen 2 Prozessor und ein üppig dimensionierter 7.700 mAh-Akku, der mit 45 Watt schnell per Kabel geladen werden kann, an Bord.

Für 349,90 Euro gibt es das Redmi Note 17 5G mit 6 und 128 GB sowie für 379,90 Euro mit 6 und 256 GB Speicher. Der einzige Unterschied zum 4G-Modell ist neben 5G der Prozessor, ein Snapdragon 4 Gen 4. Die Schweizer Preise und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.