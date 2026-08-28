Xiaomi zeigt die Redmi Note 17-Serie mit vier Modellen
Die Redmi-Note-Serie von Xiaomi steht für Mittelklasse-Smartphones mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Jetzt haben die Chinesen die aktuelle Serie mit vier Modellen vorgestellt: das Redmi Note 17, das Redmi Note 17 5G, das Redmi Note 17 Pro 5G und das Redmi Note 17 Pro Max 5G.
Den Einstieg bildet das Redmi Note 17 in zwei Speichervarianten: Mit 4 GB RAM und 128 GB Datenspeicher kostet es 249,90 Euro, mit 6 und 256 GB werden 299,90 Euro fällig. Die Ausstattung umfasst ein grosses 6,99-Zoll-Amoled-Dispay mit 2.396 x 1.080 Bildpunkten und bis zu 120 Hz Bildwiderholrate. Ausserdem sind eine rückwärtige 50-Megapixel-Kamera, eine 16-Megapixel-Frontcam, ein Snapdragon 6s 4G Gen 2 Prozessor und ein üppig dimensionierter 7.700 mAh-Akku, der mit 45 Watt schnell per Kabel geladen werden kann, an Bord.
Für 349,90 Euro gibt es das Redmi Note 17 5G mit 6 und 128 GB sowie für 379,90 Euro mit 6 und 256 GB Speicher. Der einzige Unterschied zum 4G-Modell ist neben 5G der Prozessor, ein Snapdragon 4 Gen 4. Die Schweizer Preise und Verfügbarkeit sind noch nicht bekannt.
Darüber sind die beiden Pro-Modelle positioniert: Das Redmi Note 17 Pro 5G kostet mit 8 GB RAM und 256 GB Datenspeicher 479,90 Euro, mit 12 und 512 GB sind es 599,90 Euro. Für das Redmi Note 17 Pro Max 5G verlangt Xiaomi mit 8 und 256 GB 599,90 Euro, mit 8 und 512 GB kostet es 649,90 Euro.
Beide Modelle haben ein Amoled-Display mit 6,83 Zoll, 2,772 x 1.280 Pixeln und maximal 120 Hz Bildwiederholrate. Ausserdem gibt es einen Snapdragon 6s Gen 4 Prozessor, eine rückwärtige Doppelkamera mit einer 50-Megapixel-Hauptlinse und einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel, eine 16-Megapixel-Frontkamera und Stereolautsprecher mit Dolby Atmos.
Der Akku des Pro-Modells bietet üppige 8.340 mAh und kann mit 67 Watt geladen werden. Das Pro Max setzt mit 9.210 mAh, die für drei Tage Laufzeit reichen sollen, und 100 Watt Ladetempo hier noch einen drauf. Ausserdem hat es mit dem Snapdragon 6 Gen 5 einen neueren Prozessor sowie eine 32-Megapixel-Selfiecam.
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