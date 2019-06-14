Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
14. Jun 2019
Lesedauer 3 Min.

News

Die 10 beliebtesten Werbespots der Welt

Anlässlich des Cannes Lions Festivals veröffentlicht YouTube eine Spezialausgabe des YouTube Ads Leaderboard.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Die Spezialausgabe des YouTube Ads Leaderboards kürt die weltweit zehn beliebtesten Werbeclips seit dem Cannes Lions Festival im vergangenen Jahr. Die besten drei Videos stammen aus Brasilien, Ägypten und den USA. Die Gewinner-Videos überzeugen mit Prominenz: Harrison Ford für Amazon Alexa, LEGO für Turkish Airlines und die K-Pop-Band BLACKPINK für die Shopee-App. Zudem setzen die Werbe-Videos auf Emotionen und Bedürfnisse der Zielgruppen.

«Die Gewinner des Rankings setzen genau auf die Komponenten, die Werbung erfolgreich machen: Seien es grosse Emotionen (LG, Nike), Humor (Amazon, Orange, Apple, Turkish Airlines, Bosch), ein starkes Staraufgebot (Shopee, Nike, Samsung, Coca-Cola, Amazon) – oder eine Kombination dieser drei Elemente», so Roya Zeitoune, YouTube Culture & Trends Lead EMEA.

Top 1: Coca Cola

Die Werbeagentur John Walter Thompson hat in Zusammenarbeit mit Kolab/McCann den Werbespot «Vai no Gás» für Coca Cola Brasilien umgesetzt. Der Werbespot wurde 91'596'565 Mal auf YouTube aufgerufen.

Top 2: Amazon

Lucky Generals und das Amazon Internal Creative Team haben mit der Media Agentur Rufus den Spot «Not everything makes the cut» umgesetzt. Das Video wurde auf YouTube 39'335'185 Mal angesehen.

Top 3: Orange

Die Kreativagentur UM 7 Cairo hat gemeinsam mit der Media Agentur Leo Burnett Cairo für Orange den Werbespot «Go Orange» verwirklicht. Dieser verzeichnet auf YouTube 39'138'560 Aufrufe.

Top 4: LG Vietnam

Der Spot für LG Vietnam wurde von VietBuzzAd und HSAd Vietnam kreiert. 39'328'929 Mal wurde der Spot auf YouTube angesehen.

Top 5: Apple

Kreativagentur TBWA/MAL hat gemeinsam mit OMD einen Spot für das iPhone X erstellt. Der Werbespot «iPhone XS – Growth Spurt» wurde von den YouTuber-Nutzern 36'556'580 Mal angeklickt und angesehen.

Top 6: Shopee

Für die Kreation und Umsetzung des Werbespots «Shopee Birthday Sale Blackpink» zeichnet sich die In-House Agentur von Shopee verantwortlich. 32'810'754 Mal wurde der Werbeclip auf YouTube gesehen.

Top 7: Turkish Airlines

Warner Bros hat mit der Media Agentur People Initiative einen «verspielten» Spot für die Fluglinie Turkish Airlines umgesetzt. «LEGO presents the safety video» wurde 32'010'930 Mal auf YouTube angesehen.

Top 8: Nike

Wieden & Kennedy hat in Zusammenarbeit mit SapientRazorfish den Werbespot «Crazy Dream» für Nike kreiert. Dieser wurde 29'482'492 Mal auf YouTube aufgerufen.

Top 9: Bosch

Die Werbeagentur Jung von Matt/Alster zeichnet sich für die Kreation des Werbespots «#LikeABosch» für Bosch Global verantwortlich. Dieser wurde mit der Media Agentur OMD umgesetzt. Dieser weist 22'944'888 Klicks auf YouTube vor.

Platz 10: Galaxy Note9

16'977'021 Mal wurde der Werbespot «Fortnite Supply Drop», der von der Media Agentur Starcom für das Galaxy Note9 von Samsung erstellt wurde, angesehen.

Inhalt

Kommentare

Videos eSports Firmen iPhone Smart Home Web-Dienste Smartphone & Apps KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare