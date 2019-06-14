Die 10 beliebtesten Werbespots der Welt

Die Spezialausgabe des YouTube Ads Leaderboards kürt die weltweit zehn beliebtesten Werbeclips seit dem Cannes Lions Festival im vergangenen Jahr. Die besten drei Videos stammen aus Brasilien, Ägypten und den USA. Die Gewinner-Videos überzeugen mit Prominenz: Harrison Ford für Amazon Alexa, LEGO für Turkish Airlines und die K-Pop-Band BLACKPINK für die Shopee-App. Zudem setzen die Werbe-Videos auf Emotionen und Bedürfnisse der Zielgruppen.

«Die Gewinner des Rankings setzen genau auf die Komponenten, die Werbung erfolgreich machen: Seien es grosse Emotionen (LG, Nike), Humor (Amazon, Orange, Apple, Turkish Airlines, Bosch), ein starkes Staraufgebot (Shopee, Nike, Samsung, Coca-Cola, Amazon) – oder eine Kombination dieser drei Elemente», so Roya Zeitoune, YouTube Culture & Trends Lead EMEA.

Top 1: Coca Cola

Die Werbeagentur John Walter Thompson hat in Zusammenarbeit mit Kolab/McCann den Werbespot «Vai no Gás» für Coca Cola Brasilien umgesetzt. Der Werbespot wurde 91'596'565 Mal auf YouTube aufgerufen.