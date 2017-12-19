Die besten Wintersport-Games aller Zeiten!

Im Zeitraum von 1997 bis 2001 schlugen die Cool Boarders gleich vier Mal auf der Playstation auf und bestimmten damit diese erste Generation von Sonys Erfolgskonsole. Gerade Cool Boarders besitzt noch heute eine treue Fangemeinde, verband es doch neben einer Vielzahl von Skigebieten verschiedene Sportarten wie Slopestyle oder Big Air miteinander. Auch wenn der Einstieg bei Cool Boarders leicht fiel, so war gerade das Meistern der Steuerung für optimale Läufe die grosse Herausforderung.

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SSX, Amped und Shaun White Snowboarding

System: Playstation 2, Gamecube, Playstation 3, Xbox 360, Xbox

Release: 26. Oktober 2000