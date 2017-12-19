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Gaby Salvisberg
19. Dez 2017
Lesedauer 5 Min.

News

Die besten Wintersport-Games aller Zeiten!

Noch keine Ferien? Hier können Sie schon mal virtuell Skifahren: Wir haben die 10 spassigsten Wintersport-Spiele ever zusammengesucht.

Winter Games ist ein wahrer Klassiker. Im Intro entzündet ein Pixel-Athlet das Olympische Feuer

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn draussen die ersten Flocken fallen, dann steigt bei Wintersportlern die Lust auf die Piste. Doch wenn die Urlaubskasse leer ist oder der Chef mal wieder nicht frei geben möchte, reicht es nur für einen Ausflug in virtuelle Skigebiete. Die Redaktion trägt zehn Wintersport-Games zusammen, die Sie unbedingt mal ausprobieren sollten.

Winter Games

System: Commodore 64

Release: 1985

Winter Games ist ein wahrer Klassiker. Im Intro entzündet ein Pixel-Athlet das Olympische Feuer

 © Quelle: PCtipp.ch

Für ältere Wintersportfreunde begann die Reise vermutlich bei Epyx Sportspiel Winter Games für den C64. Der Titel verfügt über gleich acht Disziplinen wie beispielsweise Skispringen, Biathlon oder Rennrodeln. Am meisten Spass bereitete Winter Games zweifellos mit Freunden und so unterstützte der Titel bereits damals bis zu acht Teilnehmer, die nacheinander in den Sportarten antraten.

Slalom

System: NES, Xbox One

Release: 1986

Slalom wurde zuletzt in der Spielesammlung Rare Replay für Xbox One neu aufgelegt

 © Quelle: PCtipp.ch

In dem NES-Spiel Slalom war der Name Programm: In Slalom durchfuhr man Törchen und versuchte, die Konkurrenz in ihre Schranken zu verweisen. Die Verfolger-Perspektive war für damalige Verhältnisse ungewöhnlich, vermittelte sie doch ein gewisses Gefühl für Geschwindigkeit und setzte sich so von anderen 2D-Titeln ab. Noch interessanter ist aber das Entwicklerteam hinter Slalom: Das Spiel entstammt der Feder von Chris und Tim Stamper – den Gründern von Rare. Genau deshalb erschien Slalom auch 2015 in der Rare-Replay-Compilation gemeinsam mit Kultspielen wie Conker's Bad Fur Day, Perfect Dark oder Banjo Kazooie für die Xbox One.

Cool Boarders

System: Playstation

Release: 1997

Der Playstation-Erfolg Cool Boarders bot eine Fülle verschiedener Disziplinen und war ein wahrer Publikumsliebling

 © Quelle: PCtipp.ch

Im Zeitraum von 1997 bis 2001 schlugen die Cool Boarders gleich vier Mal auf der Playstation auf und bestimmten damit diese erste Generation von Sonys Erfolgskonsole. Gerade Cool Boarders besitzt noch heute eine treue Fangemeinde, verband es doch neben einer Vielzahl von Skigebieten verschiedene Sportarten wie Slopestyle oder Big Air miteinander. Auch wenn der Einstieg bei Cool Boarders leicht fiel, so war gerade das Meistern der Steuerung für optimale Läufe die grosse Herausforderung.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: SSX, Amped und Shaun White Snowboarding

SSX, Amped und Shaun White Snowboarding

SSX

System: Playstation 2, Gamecube, Playstation 3, Xbox 360, Xbox

Release: 26. Oktober 2000

Electronic Arts' Funsportspiel SSX legte den Fokus vor allem auf flotte Downhill-Abfahrten und überzeugte mit seiner genialen Optik

 © Quelle: PCtipp.ch

SSX gehörte auf den vergangenen Konsolengenerationen zu den prägenden Funsportserien. Mit gleich fünf Ablegern in zwölf Jahren Serientradition bot das von Electronic Arts vertriebene SSX stets einen anderen spielerischen Ansatz. Der erste Teil zeichnete sich vor allem durch seine Downhill-Abfahrten in Verbindung mit flotten Tricks aus. Im 2012 veröffentlichten letzten Teil der Serie führte Entwickler EA Canada viele Spielideen der Reihe zusammen, jedoch konnte SSX nicht an die Erfolge früherer Zeiten anknüpfen.

Amped

System: Xbox

Release: 14. März 2002

Das exklusiv für die erste Xbox-Generation entwickelte Amped sah gleich mehrere Nachfolger - hier im Bild Amped 2

 © Quelle: PCtipp.ch

Amped erschien seiner Zeit exklusiv für Microsofts erste Xbox und setzte deren Hardware gewinnbringend ein. Das Spiel nutzte die integrierte Festplatte zum Auslagern temporärer Daten, was das Streamen der weiten Landschaften ohne Ladezeiten erlaubte. Amped war eine durchaus anspruchsvolle Snowboard-Simulation, welche dem Spieler viele Freiheiten im Freeride-Modus überliess. Der Titel hatte Erfolg und so erschienen in den Folgejahren noch zwei Nachfolger, ehe die Serie mit Amped 3 ihr Ende fand.

Shaun White Snowboarding

System: PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Nintendo Wii

Release: 2008

Grosser Name, gutes Spiel: Shaun White Snowboarding war zwar nicht besonders abwechslungsreich, punktete dafür aber mit seinem gelungenen Gameplay

 © Quelle: PCtipp.ch

Man könnte Shaun White Snowboarding glatt als geistigen Vorfahren von Ubisofts Steep bezeichnen. Denn auch in dem bereits 2008 veröffentlichten Sportspiel machten Sie die offene Spielwelt mit dem Snowboard oder zu Fuss unsicher. Wie es der Name schon vermuten lässt, setzte Snow White Snowboarding auf den bekannten Extremsportprofi und liess Spieler sechs Skigebiete wie etwa Alaska erforschen. Das Spiel beeindruckte mit seinem durchaus anspruchsvollen Gameplay, auch wenn die Missionsvielfalt zu wünschen übrig liess.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Winter Sports 2012, Mario und Sonic sowie die Steep-Serie

Winter Sports 2012, Mario und Sonic sowie ...

Winter Sports 2012 – Feel the Spirit

System: PC

Release: 2012

Wenn Mario und Sonic auf Medaillenjagd gehen, dann ist lockerer Spielspass garantiert. Das Spiel vermischt reale und so genannte Traum-Disziplinen miteinander

 © Quelle: PCtipp.ch

Es müssen nicht immer die ganz grossen Namen sein. Wer eine kostengünstige Alternative sucht, der wird bei Winter Sports 2012 – Feed the Spirit fündig. Zwar ist das Spiel aus heutiger Sicht nicht mehr technisch herausragend, bietet dafür aber mit Disziplinen wie Super G, Curling, Ski Cross oder Ice Speedway eine breite Auswahl an neuen Herausforderungen. Zudem können Sie auch gemeinsam mit anderen Spielern im Splitscreen-Modus auf Medaillenjagd gehen.

Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014

System: Nintendo Wii U

Release: 08. November 2013

Für das Lizenzspiel Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014 taten sich Nintendos und Segas Maskottchen ein weiteres Mal zusammen. Der lediglich für die erfolglose Wii U erschienene Titel setzte auf eine gewohnt bunte Präsentation und vermischte reale Olympiadisziplinen wie Curling oder Eiskunstlauf mit abgefahrenen Traum-Events. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014 mag zwar keine Simulation sein, hatte aber aufgrund seiner griffigen Umsetzung und der witzigen Grafik seine Fans.

Steep

System: PC, Playstation 4, Xbox One

Release: 02. Dezember 2016

In Steep greifen Sie im Hauptprogramm auf Sportgeräte wie Snowboards und Skier, aber auch Paraglider und Wingsuits zurück

 © Quelle: PCtipp.ch

Im Gegensatz zu den meisten anderen Wintersportspielen stellt Ubisofts Steep nicht den Wettbewerb oder die Jagd nach Punkten und Medaillen in den Mittelpunkt. Stattdessen dreht sich in dem Open-World-Extremsportspiel alles um das Entdecken und Erleben weiter Landschaften mit Hilfe verschiedener Sportgeräte. In Steep wechseln Sie unterwegs zwischen Snowboard, Skiern, Wingsuit und Paraglider. Sie erfüllen Aufgaben, erschaffen aber auch eigene Lines und entdecken neue Absetzpunkte in den Bergen. Die technische Umsetzung der Spielwelt beeindruckt ebenso wie die pure Fülle an Möglichkeiten.

Steep: Road to the Olympics

System: PC, Playstation 4, Xbox One

Release: 05. Dezember 2017

© Quelle: PCtipp.ch

Die noch 2017 für Steep erscheinende Erweiterung Road to the Olympics setzt den Fokus ein wenig anders als das Hauptprogramm. Denn als offizielles Spiel zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang legt es mehr Wert auf den Wettbewerb. Im ebenfalls enthaltenen Story-Modus geben echte Sportler Tipps zu den bevorstehenden Events und wer die Kampagne beendet hat, der darf sich an den Sportarten der Olympischen Winterspiele versuchen. Hinzu kommt ein neues, in Japan gelegenes Ski-Gebiet mit frischen Aufgaben.

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