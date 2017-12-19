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Die besten Wintersport-Games aller Zeiten!
Wenn draussen die ersten Flocken fallen, dann steigt bei Wintersportlern die Lust auf die Piste. Doch wenn die Urlaubskasse leer ist oder der Chef mal wieder nicht frei geben möchte, reicht es nur für einen Ausflug in virtuelle Skigebiete. Die Redaktion trägt zehn Wintersport-Games zusammen, die Sie unbedingt mal ausprobieren sollten.
Winter Games
System: Commodore 64
Release: 1985
Für ältere Wintersportfreunde begann die Reise vermutlich bei Epyx Sportspiel Winter Games für den C64. Der Titel verfügt über gleich acht Disziplinen wie beispielsweise Skispringen, Biathlon oder Rennrodeln. Am meisten Spass bereitete Winter Games zweifellos mit Freunden und so unterstützte der Titel bereits damals bis zu acht Teilnehmer, die nacheinander in den Sportarten antraten.
Slalom
System: NES, Xbox One
Release: 1986
In dem NES-Spiel Slalom war der Name Programm: In Slalom durchfuhr man Törchen und versuchte, die Konkurrenz in ihre Schranken zu verweisen. Die Verfolger-Perspektive war für damalige Verhältnisse ungewöhnlich, vermittelte sie doch ein gewisses Gefühl für Geschwindigkeit und setzte sich so von anderen 2D-Titeln ab. Noch interessanter ist aber das Entwicklerteam hinter Slalom: Das Spiel entstammt der Feder von Chris und Tim Stamper – den Gründern von Rare. Genau deshalb erschien Slalom auch 2015 in der Rare-Replay-Compilation gemeinsam mit Kultspielen wie Conker's Bad Fur Day, Perfect Dark oder Banjo Kazooie für die Xbox One.
Cool Boarders
System: Playstation
Release: 1997
Im Zeitraum von 1997 bis 2001 schlugen die Cool Boarders gleich vier Mal auf der Playstation auf und bestimmten damit diese erste Generation von Sonys Erfolgskonsole. Gerade Cool Boarders besitzt noch heute eine treue Fangemeinde, verband es doch neben einer Vielzahl von Skigebieten verschiedene Sportarten wie Slopestyle oder Big Air miteinander. Auch wenn der Einstieg bei Cool Boarders leicht fiel, so war gerade das Meistern der Steuerung für optimale Läufe die grosse Herausforderung.
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SSX, Amped und Shaun White SnowboardingSSX
System: Playstation 2, Gamecube, Playstation 3, Xbox 360, Xbox
Release: 26. Oktober 2000
SSX gehörte auf den vergangenen Konsolengenerationen zu den prägenden Funsportserien. Mit gleich fünf Ablegern in zwölf Jahren Serientradition bot das von Electronic Arts vertriebene SSX stets einen anderen spielerischen Ansatz. Der erste Teil zeichnete sich vor allem durch seine Downhill-Abfahrten in Verbindung mit flotten Tricks aus. Im 2012 veröffentlichten letzten Teil der Serie führte Entwickler EA Canada viele Spielideen der Reihe zusammen, jedoch konnte SSX nicht an die Erfolge früherer Zeiten anknüpfen.
Amped
System: Xbox
Release: 14. März 2002
Amped erschien seiner Zeit exklusiv für Microsofts erste Xbox und setzte deren Hardware gewinnbringend ein. Das Spiel nutzte die integrierte Festplatte zum Auslagern temporärer Daten, was das Streamen der weiten Landschaften ohne Ladezeiten erlaubte. Amped war eine durchaus anspruchsvolle Snowboard-Simulation, welche dem Spieler viele Freiheiten im Freeride-Modus überliess. Der Titel hatte Erfolg und so erschienen in den Folgejahren noch zwei Nachfolger, ehe die Serie mit Amped 3 ihr Ende fand.
Shaun White Snowboarding
System: PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Nintendo Wii
Release: 2008
Man könnte Shaun White Snowboarding glatt als geistigen Vorfahren von Ubisofts Steep bezeichnen. Denn auch in dem bereits 2008 veröffentlichten Sportspiel machten Sie die offene Spielwelt mit dem Snowboard oder zu Fuss unsicher. Wie es der Name schon vermuten lässt, setzte Snow White Snowboarding auf den bekannten Extremsportprofi und liess Spieler sechs Skigebiete wie etwa Alaska erforschen. Das Spiel beeindruckte mit seinem durchaus anspruchsvollen Gameplay, auch wenn die Missionsvielfalt zu wünschen übrig liess.
Lesen Sie auf der nächsten Seite: Winter Sports 2012, Mario und Sonic sowie die Steep-Serie
Winter Sports 2012, Mario und Sonic sowie ...Winter Sports 2012 – Feel the Spirit
System: PC
Release: 2012
Es müssen nicht immer die ganz grossen Namen sein. Wer eine kostengünstige Alternative sucht, der wird bei Winter Sports 2012 – Feed the Spirit fündig. Zwar ist das Spiel aus heutiger Sicht nicht mehr technisch herausragend, bietet dafür aber mit Disziplinen wie Super G, Curling, Ski Cross oder Ice Speedway eine breite Auswahl an neuen Herausforderungen. Zudem können Sie auch gemeinsam mit anderen Spielern im Splitscreen-Modus auf Medaillenjagd gehen.
Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014
System: Nintendo Wii U
Release: 08. November 2013
Für das Lizenzspiel Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014 taten sich Nintendos und Segas Maskottchen ein weiteres Mal zusammen. Der lediglich für die erfolglose Wii U erschienene Titel setzte auf eine gewohnt bunte Präsentation und vermischte reale Olympiadisziplinen wie Curling oder Eiskunstlauf mit abgefahrenen Traum-Events. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen Sotschi 2014 mag zwar keine Simulation sein, hatte aber aufgrund seiner griffigen Umsetzung und der witzigen Grafik seine Fans.
Steep
System: PC, Playstation 4, Xbox One
Release: 02. Dezember 2016
Im Gegensatz zu den meisten anderen Wintersportspielen stellt Ubisofts Steep nicht den Wettbewerb oder die Jagd nach Punkten und Medaillen in den Mittelpunkt. Stattdessen dreht sich in dem Open-World-Extremsportspiel alles um das Entdecken und Erleben weiter Landschaften mit Hilfe verschiedener Sportgeräte. In Steep wechseln Sie unterwegs zwischen Snowboard, Skiern, Wingsuit und Paraglider. Sie erfüllen Aufgaben, erschaffen aber auch eigene Lines und entdecken neue Absetzpunkte in den Bergen. Die technische Umsetzung der Spielwelt beeindruckt ebenso wie die pure Fülle an Möglichkeiten.
Steep: Road to the Olympics
System: PC, Playstation 4, Xbox One
Release: 05. Dezember 2017
Die noch 2017 für Steep erscheinende Erweiterung Road to the Olympics setzt den Fokus ein wenig anders als das Hauptprogramm. Denn als offizielles Spiel zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang legt es mehr Wert auf den Wettbewerb. Im ebenfalls enthaltenen Story-Modus geben echte Sportler Tipps zu den bevorstehenden Events und wer die Kampagne beendet hat, der darf sich an den Sportarten der Olympischen Winterspiele versuchen. Hinzu kommt ein neues, in Japan gelegenes Ski-Gebiet mit frischen Aufgaben.
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