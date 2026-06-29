Künstliche Intelligenz ist in den Schweizer Unternehmen angekommen – zumindest in der Wahrnehmung und in ersten konkreten Anwendungen. Die aktuelle Swiss IT-Studie der Computerworld zeigt deutlich: KI wird heute nicht mehr als Zukunftsthema diskutiert, sondern als relevanter Faktor für Effizienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit verstanden. Gleichzeitig offenbart die Studie eine klare Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität. Viele Unternehmen setzen KI bereits ein, allerdings meist in einzelnen Bereichen mit klar definiertem Nutzen. Besonders dort, wo sich Effizienzgewinne und Kostenvorteile schnell realisieren lassen, entstehen erste produktive Anwendungen. Der grosse, unternehmensweite Durchbruch bleibt jedoch aus. Skalierte, strategisch verankerte KI-Nutzung ist bislang die Ausnahme.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Regulatorische Unsicherheiten, Fragen rund um Datenqualität und Governance sowie die Integration in bestehende Systeme bremsen die Entwicklung. Hinzu kommen geopolitische Spannungen und die wachsende Bedeutung von Datensouveränität. Die Folge ist ein Spannungsfeld, das viele Unternehmen derzeit prägt: Das Potenzial von KI ist unbestritten – doch der Weg zur breiten Umsetzung bleibt anspruchsvoll. Die Schweiz im KI-Dilemma.

Zwischen Experiment und Strategie

Künstliche Intelligenz hat in den meisten Schweizer Unternehmen ihren festen Platz gefunden – allerdings noch selten als klar verankerte strategische Leitlinie. Für einen grossen Teil der Organisationen bleibt KI vorerst ein Experimentierfeld: Projekte werden getestet, erste Anwendungsfälle evaluiert, doch eine durchgängige Integration in die Geschäftsstrategie steht oft noch aus. Gleichzeitig zeigt sich eine zweite Gruppe, die KI bereits gezielt zur Steigerung von Effizienz und Wachstum einsetzt. Hier wird das Potenzial konkreter ausgeschöpft, etwa in der Automatisierung von Prozessen oder in datengetriebenen Geschäftsmodellen.

Eine kleinere, aber bedeutende Gruppe geht noch weiter und versteht KI als zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie – mit klaren Zielbildern und entsprechender Verankerung auf Führungsebene. Demgegenüber steht nur eine marginale Minderheit, für die KI aktuell keine Rolle spielt. Insgesamt ergibt sich ein heterogenes Bild: KI ist angekommen, aber ihre strategische Durchdringung befindet sich noch in einer frühen Phase.

Auffällig ist dabei ein Spannungsfeld, das sich durch viele Antworten zieht: Der potenzielle Nutzen von KI wird klar erkannt, doch gleichzeitig herrscht eine spürbare Zurückhaltung. Viele Unternehmen bewegen sich bewusst vorsichtig, da Unsicherheiten in Bezug auf Datenschutz, regulatorische Anforderungen, Datenqualität und Governance nach wie vor gross sind. Hinzu kommen offene Fragen zur Integration in bestehende Systeme sowie fehlende interne Kompetenzen.

Dieses Zögern ist weniger Ausdruck mangelnden Interesses als vielmehr ein Zeichen strategischer Vorsicht. KI wird nicht als kurzfristiger Hype verstanden, sondern als Technologie mit weitreichenden Konsequenzen. Entsprechend versuchen viele Organisa­tionen, Risiken zu kontrollieren, bevor sie den nächsten Schritt gehen. Das Ergebnis ist ein typisches «KI-Dilemma»: Das Potenzial ist erkannt – doch der Weg zur breiten Umsetzung bleibt von Unsicherheiten geprägt.