Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
26. Aug 2026
Lesedauer 3 Min.

Telefónica baut ein temporäres Mobilfunknetz für das Oktoberfest

Telefónica Deutschland rüstet sich für das Münchner Oktoberfest und errichtet für dessen Dauer ein eigenes Mobilfunknetz auf dem Gelände, das Millionen Besucher und Einsatzkräfte zuverlässig und schnell versorgen soll.
Mobilfunkmast auf dem Oktoberfest

Einer der temporären Masten für das Oktoberfest auf der Theresienwiese

© Telefónica Deutschland

Wenn vom 19. September bis 4. Oktober in München das Oktoberfest stattfindet, kommt dort auch eine grosse Herausforderung auf die Mobilfunknetzbetreiber zu. Denn die Millionen Besucher, aber auch Personal und Einsatzkräfte müssen auf der Theresienwiese und im Umfeld mit stabilen und schnellen Verbindungen zum Streamen, Telefonieren und Navigieren versorgt werden.

Laut Telefónica Deutschland zählt das Oktoberfest zu den datenintensivsten Grossveranstaltungen Deutschlands. Im Vorjahr transportierte das Mobilfunknetz der Münchner 230'000 Gigabyte Daten. An Wochenenden flossen mehr als 40'000 Gigabyte innerhalb von nur zwei Tagen durch das Netz. Ein Vergleich zeigt die Zunahme des Datenverkehrs: Das ist genauso viel wie während der gesamten 18 Wiesn-Festtage im Jahr 2017.

Um den Datenhunger zu befriedigen, errichtet Telefónica Deutschland vor Ort ein temporäres Mobilfunknetz mit 21 zusätzlichen Standorten mit 54 Netzelementen. Darüber hinaus verbessern nur bei diesem Netzbetreiber innovative 5G-Strassenleuchten des Partners 5G Synergiewerk rund um das Gelände die Versorgung auf den Zu- und Abwegen der Wiesn. Sie bleiben auch nach dem Event permanent in Betrieb.

Netz auch in den Zelten

Um auch bei hoher Auslastung eine stabile Versorgung sicherzustellen, befinden sich Mobilfunkanlagen direkt in zehn grossen Festzelten. Dazu gehören das Armbrustschützen-Festzelt, das Winzerer Fähndl, die Käfer Wiesn-Schänke, der Schottenhamel, das Hacker-Festzelt, das Hofbräu-Festzelt, die Ochsenbraterei, das Löwenbräu-Festzelt, die Bräurosl und das Schützen-Festzelt.

«Das Oktoberfest ist heute so digital wie nie zuvor. Besucher teilen Videos, navigieren über ihr Smartphone, verabreden sich per Messenger oder bestellen ihre Heimfahrt per App. Deshalb errichten wir eigens für die Wiesn für zwei Wochen ein zusätzliches Mobilfunknetz, mit dem wir auch eine deutsche Kleinstadt versorgen könnten. Mit neuen Lösungen wie den 5G-Strassenleuchten stärken wir zudem die Versorgung vom Festgelände bis zu den An- und Abreisewegen. Das sorgt für ein besseres Netzerlebnis der Besucherinnen und Besucher und unterstützt die Kommunikation von Sicherheits- und Rettungskräften», sagt Matthias Johannes, Gruppenleiter Special Projects von Telefónica Deutschland.

An Spitzentagen bewegen sich Hunderttausende Menschen gleichzeitig über das Oktoberfestgelände. Anonymisierte und aggregierte Mobilfunkdaten helfen dabei auch, Besucherströme besser zu verstehen und Engpässe frühzeitig zu erkennen. So zeigte die Wiesn-Analyse von Telefónica und Invenium Data Insights des Vorjahres unter anderem einen Besucherhöchststand von rund 640'000 Menschen an einem einzigen Tag. Zudem wird das Oktoberfest laut Analyse immer internationaler: Mittlerweile kommt fast jeder dritte Besucher aus dem Ausland, allen voran aus den USA, Italien und Grossbritannien.

Kommentare

Mobile
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Frau beim Smartphone-Gaming
News
Smartphones sind die beliebteste Gaming-Plattform
Die Gamescom startet mit einer Rekordzahl an Ausstellern und erwartet mindestens 350'000 Besucher. Anlässlich der Messe gibt es neue Zahlen zum Gaming-Verhalten, die zeigen, dass das Smartphone die am häufigsten genutzte Plattform zum Spielen ist.
4 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
26. Aug 2026
Mehr erfahren
News
ICT-Salärstudie 2026
ICT-Löhne stagnieren - Spezialisten bleiben gefragt
Der Schweizer ICT-Arbeitsmarkt tritt bei den Löhnen weitgehend auf der Stelle. Der Gesamtmedian steigt 2026 nur noch um 0,2 Prozent. Deutlich besser entwickeln sich die Saläre hoch spezialisierter Fachkräfte. Besonders gefragt sind Kompetenzen rund um KI, Cloud, Cybersecurity und Daten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
26. Aug 2026
Mehr erfahren
Sony Xperia 10 VIII
News
Sony spendiert dem Xperia 10 ein Update und erhöht den Preis
Sony hat sein Mittelklasse-Smartphone Xperia 10 VIII präsentiert. Es gibt einige kleinere Neuerungen vor allem beim Display, allerdings macht sich die Chipkrise in einem deutlich gestiegenen Verkaufspreis bemerkbar.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
26. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Publireportage
Hat der Zweitmonitor ausgedient?
Almir Omerovic, Produktmanager bei Acer Schweiz, erklärt, warum Unternehmen ihre Arbeitsplatzkonzepte überdenken und weshalb Curved-Monitore eine Alternative zum klassischen Dual-Monitor-Setup sind.
4 Minuten
almir omerovic.jpg
Almir Omerovic
10. Aug 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare