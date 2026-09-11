11. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.
Computerworld Ausgabe 3/2026
Die Top-500 der Computerworld mit den stärksten ICT-Firmen und Branchen der Schweiz
Mit dem Ranking der 500 stärksten Schweizer ICT-Unternehmen, umfassenden Markt- und Spartenanalysen, fundierten Expertenmeinungen und aktuellen Interviews macht die neue Computerworld Ausgabe «TOP 500» die Branche transparent.
Freuen Sie sich besonders auf folgende Themen, Interviews und Artikel:
- Marktanalyse der ICT‑Branche Schweiz – gefragt sind Nutzen und Expertisen
- Der ICT-Sektor ist im Wandel, sagen Claude Honegger und Kurt Lanz von swissICT im Interview
- Top-500 Ranking 2026: Definitiv kein Schoggi-Job
- Warum Kunden zunehmend Mehrwert und Nutzen verlangen
- Kann KI im Projektmanagement die Komplexität vereinfachen?
- Wie haben sich die Nachfrage und das Kundenverhalten verändert? Insider geben Auskunft
- Souveränität bedeutet nicht Abschottung, erklärt Thomas Wettstein von Swisscom im Gespräch
- Digitalpolitik ist Standortpolitik – Jon Fanzun, Swico
- Dirk Lindemann, BIT: «Gute Informatik ist möglichst unsichtbar»
- Was brauchen die ICT-Fachkräfte der Zukunft? ICT-Berufsbildung klärt auf
- Beratung im KI-Zeitalter: Die Consulting-Branche im Wandel
- Zwischen 0 und 1: Die Kompetenzlücke
Diese Themen und vieles mehr jetzt in der Computerworld 3/2026 «Top-500». Jetzt bestellen oder abonnieren und sofort profitieren. Für unsere Abonnentinnen und Abonnenten geht es hier direkt zum E-Paper.
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