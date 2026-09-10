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Boris Boden
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Patrick Hediger
10. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Honor bringt drei neue Tablets

Mit drei Modellen geht Honor bei Tablets in die Offensive: Das Pad X9 Max setzt in der Mittelklasse auf Multimedia, während das Pad 20 und die leistungsstärkere Pro-Variante auch professionelle Anwender ansprechen sollen.
Honor Pad 20 und Pad 20 Pro

Honor Pad 20 und Honor Pad 20 Pro

© Honor

Gleich drei neue Tablets schickt Honor auf dem deutschen Markt ins Rennen: Gemeinsam sollen sie die gesamte Bandbreite des Mittelklasse-Segments abdecken. Während das Honor Pad 20 als Evolution des Pad 10 gilt, bildet das Pad 20 Pro mit Produktivität auf PC-Niveau mit KI die Spitze der neuen Serie. Komplettiert wird das Angebot durch das Pad X9 Max, das mit einem grossen 13-Zoll-Display für mobiles Heimkino-Entertainment geeignet ist. Alle verwenden das Betriebssystem MagicOS 10 auf der Basis von Android 16.

Das Honor Pad 20 wurde als Begleiter für Lernen, Arbeiten und Entertainment entwickelt und kostet 499 Euro. Das 12,1 Zoll grosse 3K-Display hat eine Punktdichte von 292 ppi, eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von 700 Nits. Das Modell läuft mit dem neuen Betriebssystem MagicOS 10. Das graue Ganzmetallgehäuse ist 6,3 Millimeter schlank und wiegt je nach Konfiguration ab 525 Gramm.

Sobald das optionale Smart Bluetooth Keyboard angeschlossen wird, wechselt das Pad 20 automatisch in den PC Mode mit klassischer Desktop-Oberfläche, Taskleiste und bis zu 15 frei skalierbaren Fenstern gleichzeitig. Die Quick-Layout-Funktion merkt sich bevorzugte Fensteranordnungen, während eine Dock-Funktion Miniaturansichten geöffneter Fenster auf einen Blick anzeigt. Der Dateimanager setzt auf eine Benutzeroberfläche im Desktop-Stil mit Unterstützung für mehrere geöffnete Fenster sowie vollständiger Maus- und Tastatursteuerung. Handschrift und Skizzieren werden vom optionalen Magic-Pencil 4s unterstützt.

Weitere Features sind der Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Chipsatz, sechs Lautsprecher, ein 10.100 mAh-Akku ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu 71 Tagen. Ein vollständiger Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent dauert mit dem mitgelieferten Ladegerät etwa 106 Minuten.

Mehr Leistung

Das Pad 20 Pro soll für 599 Euro Produktivität auf PC-Niveau mit KI bieten. Es hat zusätzlich ein 12,1-Zoll-3K-Display mit 165 Hz, die Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform, 8 GB RAM, 256 GB Datenspeicher, Wi-Fi 7 und einen 10.100 mAh Akku in einem 6,29 mm dünnen und 537 Gramm leichten Ganzmetallgehäuse. 

Mit dem Pad X9 Max für 399 Euro will Honor vor allem Entertainment-Fans ansprechen, die ein günstigeres Tablet suchen. Im Mittelpunkt steht das grosse 13-Zoll-Display mit 2,5K-Auflösung und 120 Hz. Mit IMAX-Enhanced-Zertifizierung, einem Quad-Speaker-System mit 200 % Lautstärkeboost und DTS-Verarbeitung soll das Tablet echtes Kinofeeling für unterwegs bieten. Trotz der Displaygrösse ist das graue Aluminium-Unibody-Tablet nur 6,72 mm dünn und wiegt lediglich 618 g. Der interne Speicher von 256 GB lässt sich per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern.

Wann die Geräte in die Schweiz kommen, ist noch nicht bekannt.

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