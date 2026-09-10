Huawei zeigt die nächste Generation seines Doppel-Falters

Mit dem Mate XT zeigte Huawei vor zwei Jahren ein spektakuläres Smartphone mit einem doppelt faltbaren Display, jetzt wurde in der chinesischen Heimat der Nachfolger vorgestellt. Ob es auch nach Deutschland kommt, ist fraglich. In China starten bei Preise bei umgerechnet 2.500 Euro.

Während der Vorgänger noch das dreiteilige Falt-Display nach aussen einklappte werden die beiden Flügel des Mate XT2 nach innen gefaltet, was den Bildschirm besser schützen dürfte. Das faltbare OLED-Panel misst weiterhin stolze 10,2 Zoll. Mit 12,3 Millimetern Höhe und 299 Gramm Gewicht fällt das Mate XT2 zusammengeklappt allerdings üppig aus. Aufgeklappt ist das Smartphone dagegen nur zwischen 3,5 und 4 Millimeter schlank.

Zum Schutz des setzt Huawei auf sogenanntes Ultra-Thin Glass. Wie andere Falter hat das Huawei Mate XT2 zusätzlich einen 6,5 Zoll grossen OLED-Bildschirm auf der Aussenseite. Für eine Sonderedition will Huawei zudem eine Funktion namens «Spirit Shield» anbieten. Sie soll die seitliche Ablesbarkeit des grossen Displays reduzieren und damit ähnlich wie beim Samsung Galaxy S26 Ultra neugierige Blicke auf Bildschirminhalte erschweren.

Der hauseigene Kirin 9050 Pro Chip soll gegenüber der vorherigen Generation um knapp 50 Prozent schneller werden. Für die Grafikeinheit nennt das Unternehmen sogar ein Leistungsplus von fast 150 Prozent. Unterstützt wird der Chip von 16 GB RAM. Beim internen Speicher stehen je nach Ausführung 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB zur Wahl.

Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixel auf und verwendet einen Sensor im Format 1/1,28 Zoll. Ihre variable Blende lässt sich zwischen f/1.49 und f/4.0 einstellen. Für Zoom-Aufnahmen gibt es eine weitere 50-Megapixel-Kamera, dazu kommt eine 40-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera.

Sowohl im grossen Faltbildschirm als auch im Aussendisplay befindet sich eine Selfiekamera mit 8 MP und f/2.4-Blende. Auf der Aussenseite sitzt ausserdem ein weiterer Sensor, den Huawei für eine biometrische Gesichtserkennung nutzt. Der Akku verteilt sich auf die drei Gehäusesegmente und besitzt eine Kapazität von 5.600 mAh. Kabelgebunden unterstützt das Huawei Mate XT2 eine Ladeleistung von bis zu 66 Watt. Drahtlos sind über Huawei SuperCharge bis zu 50 Watt möglich.

Ausserdem unterstützt das Foldable eine neuartige EKG-Funktion, bei der der Metallrahmen als Elektrode dient. Als Betriebssystem kommt das eigene HarmonyOS 7 zum Einsatz.