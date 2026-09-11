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Patrick Hediger
11. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 36

In der Kalenderwoche 36 vom 31. August bis 6. September 2026 standen die Artikel «Die QR-Code-Falle» und «TWINT bringt Funktion Einkaufsliste direkt in die App» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft. 
© PCtipp

Die Kalenderwoche 36 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 31. August bis 6. September 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Die QR-Code-Falle

Rang 2

TWINT bringt Funktion Einkaufsliste direkt in die App

Rang 3

Linux: Keine Angst vorm Terminal!

Rang 4

Mähroboter Navimow Segway X420E im PCtipp-Test

Rang 5

Der Kameraratgeber - so das passende Modell finden

PCtipp YouTube-Kanal

Diese Videos hat PCtipp in der Kalenderwoche 36 veröffentlicht:

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