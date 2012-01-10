Die Wetterböcke sind los

Ab sofort ist die iPhone-App «Wetterböcke» kostenlos im App Store erhältlich. Einmal installiert, werden einem die lokalen Wetterprognosen von den beiden Bündner Steinböcken Gian und Giachen auf gewohnt humorvolle Art und Weise vermittelt. Die sprechenden Steinböcke sind aus der Fernsehwerbung bekannt, wo sie seit 2007 den Kanton Graubünden als Tourismusdestination bewerben.

Mit Sprüchen wie «Hänkand d'Wolka in da Hörner, isch s'Wätter nit da Börner» oder «Wenn mer's gnau nimmt, isch da Näbel a Wolka, wo nit kann flüga» sollen die sympathischen Bergbewohner auch bei miesem Wetter für gute Stimmung sorgen. Nebst den kernigen Sprüchen zeigt die App aber auch ganz seriöse Informationen wie Temperatur, Windrichtung oder Regenwahrscheinlichkeit an.

Die Wetterböcke-App ist Teil der mehrjährigen Steinbock-Marketingkampagne, die vom Kanton Graubünden mit verschiedenen Partnern durchgeführt wird. An der iPhone-App war auch der Bündner Skiort Lenzerheide beteiligt.

Video zur App: