Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
12. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Digital Networks Act: Sechs Verbände machen Druck auf Brüssel

Mit DNA Europe formieren sich sechs europäische Telekommunikations- und Breitbandverbände, darunter ANGA, Breko und VATM. Gemeinsam wollen sie Einfluss auf den geplanten Digital Networks Act nehmen und verhindern, dass der Übergang von Kupfer zu Glasfaser den Wettbewerb schwächt.
Allianz DNA Europe

Sechs europäische Branchenverbände wollen mit der Allianz DNA Europe Einfluss auf die künftigen Regeln für Glasfaserausbau, Kupferabschaltung und Wettbewerb nehmen

© ChatGPT

Der geplante Digital Networks Act (DNA) der Europäischen Union soll die Weichen für die Zukunft der europäischen Telekommunikationsnetze stellen. Doch wie lässt sich die Umstellung von Kupfer auf Glasfaser beschleunigen, ohne bestehende Marktstrukturen zu verfestigen? Mit der neu gegründeten Allianz DNA Europe wollen sechs Branchenverbände ihre Interessen in die europäische Gesetzgebung einbringen.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören die deutschen Verbände ANGA, Breko und VATM sowie die europäischen Organisationen ECTA und Fibre Council Europe und die Swedish Local Fibre Alliance. Gemeinsam vertreten sie insbesondere die Interessen alternativer Netzbetreiber und der Glasfaserbranche.

Klare Regeln für die Kupferabschaltung

Im Mittelpunkt der Initiative stehen zwei Forderungen. Zum einen soll der Digital Networks Act einen verbindlichen und transparenten Fahrplan für die Migration von Kupfer- zu Glasfasernetzen vorgeben. Einheitliche, nachvollziehbare Regeln sollen Netzbetreibern und Investoren langfristige Planungssicherheit bieten.

Zum anderen fordert die Allianz, dass die nationalen Regulierungsbehörden auch künftig über ausreichende Befugnisse verfügen, um Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zu regulieren. Die Verbände warnen davor, dass eine Lockerung der Wettbewerbsregulierung marktbeherrschende Anbieter begünstigen und alternative Netzbetreiber benachteiligen könnte.

Dabei geht es nicht nur um die Bedingungen für den weiteren Glasfaserausbau, sondern auch um den Zugang zu den Netzen. Aus Sicht der Allianz muss sichergestellt bleiben, dass Endkunden zwischen unterschiedlichen Anbietern und Angeboten wählen können.

Verbände warnen vor einer Stärkung der Marktmacht

«Der Digital Networks Act setzt zu Recht dort an, wo es darauf ankommt: nicht bei der Verfestigung bestehender Marktdominanz, sondern bei Investitionen, Wettbewerb und einem verlässlichen Übergang in das Gigabitzeitalter», erklärt VATM-Geschäftsführer Frederic Ufer. Entscheidend seien klare Regeln für die Kupferabschaltung und wirksame Eingriffsmöglichkeiten der nationalen Regulierungsbehörden.

Auch der Breko sieht in verlässlichen Rahmenbedingungen eine Voraussetzung für weitere Investitionen. «Alternative Netzbetreiber leisten einen erheblichen Beitrag zum Glasfaserausbau in Europa», betont Sven Knapp, Mitglied der Breko-Geschäftsleitung. Damit diese Dynamik erhalten bleibe, brauche es Investitionssicherheit und einen regelbasierten Übergang von Kupfer zu Glasfaser.

ANGA-Geschäftsführer Sascha Brok verweist ebenfalls auf die langfristige Perspektive der Investoren. Ohne klare politische Signale drohe insbesondere den beim Glasfaserausbau zurückliegenden EU-Mitgliedstaaten ein dauerhaftes Defizit.

Einfluss auf die europäische Regulierung

Mit DNA Europe bündeln die sechs Verbände ihre Positionen gegenüber dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, den Glasfaserausbau zu beschleunigen, ohne die wettbewerblichen Kontrollmechanismen aufzuweichen.

Damit positioniert sich die Allianz in einer zentralen Auseinandersetzung der europäischen Telekommunikationspolitik: Wie viel Regulierung ist notwendig, um Wettbewerb und Investitionen gleichermassen zu fördern? Für die beteiligten Verbände steht fest, dass der Übergang zur Glasfaser nicht allein eine technische Frage ist, sondern auch darüber entscheidet, wie offen der europäische Telekommunikationsmarkt künftig bleibt.

Kommentare

Netzwerk Internet Glasfaser Telekommunikation
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Google Fitbit Edge für 169 Franken vorgestellt
Google zeigt mit dem Fitbit Edge einen kompakten, leistungsstarken Fitness-Tracker der nächsten Generation.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
12. Okt 2026
Mehr erfahren
Praxis
Open-Source-Software
Alles Open Source
Zu nahezu jedem kommerziellen Programm wie Microsoft Office oder Adobe Photoshop gibt es gute, meist kostenlose Alternativen mit Open-Source-Lizenz. Diese bringen gleich mehrere Vorteile mit sich. Wir stellen die besten vor.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website_Andreas-Dumont.png
Andreas Dumont
12. Okt 2026
Mehr erfahren
News
Brack Business kooperiert mit SPS für Kanban-Dienstleistungen
Seit 1. März 2026 arbeitet Brack Business für die Bewirtschaftung der Kanban-Stationen seiner Kunden mit der SPS Switzerland AG zusammen. Dadurch kann der B2B-Onlinehändler aus Mägenwil die Dienstleistungen neu schweizweit und nicht mehr nur regional anbieten.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
12. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Gefälschte Migros-Umfrage lockt mit kostenloser Lebensmittelbox
Eine gefälschte Migros-Umfrage verspricht als Belohnung eine kostenlose Lebensmittelbox. Wer die Umfrage ausfüllt und das vermeintliche Geschenk anfordert, wird auf eine betrügerische Bestellseite weitergeleitet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Sep 2026
News
Neue Domain-Endungen für das Internet
Die globale Verwaltungsstelle für Internetadressen ICANN wird am 7.Oktober 2026 die Liste der Bewerbungen für neue Domain-Endungen veröffentlichen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
1. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare