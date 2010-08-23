«Digitale Fotopraxis: Aktfotografie» von Galileo Design zeigt Ihnen von A bis Z, wie Sie eigene Aktfotografieprojekte vorbereiten und umsetzen – von der Bildidee über die Kommunikation mit dem Model bis hin zur Bildretusche. Sie erfahren Wissenswertes über Lichtaufbau und Lichtführung und lernen die Gestaltungsmöglichkeiten und Posings in der Aktfotografie kennen.

Für Neugierige stehen kostenlose Probelektionen bereit.

Klicken Sie dazu bitte hier.